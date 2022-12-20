美國國會通過《2023財年國防授權法案》，除提供台灣無償軍援外還包括官員駐台計畫。美國官員駐台2年，第一年學習中文，第二年則在台灣行政機關或立法院工作見習。這案子在拜登總統簽署後將成為法律，聯邦政府必須執行。

美國國會為何要派官員駐台？合理的解釋，是既然軍援台灣200億美金，總要看看台灣怎麼用吧？「見習」云云只是給台灣留點面子；美國是建國近250年的先進國家，還需要到國齡不過百餘年的中華民國學習民主嗎？網友在PPT的評論很直接：「名為學習，實為監督」。講白話就是擔心台灣亂搞，所以直接派員進駐。就如同投資企業總要派員進駐，以免投資打水漂。從這觀點看，似乎無可厚非。

但從國家主權來看，問題就很大。PPT網友即質疑「這算干涉內政嗎？」、「欽差大臣來了」，或者講得更難聽：「爸爸找家教盯你的作業有沒有完成」，擔心「看來兵役不讓你拖到2024選完了」或「繼續利用台灣牽制中國」。換言之，網友擔心美國官員進駐不會只關切軍援用到哪裡去，還會監督台灣的政策走向，到底有沒有按照美國的規劃走。

果真如此，就非常不合理。同樣以企業投資比擬；台灣2021年經營的業績是GDP達到7747.93億美元，美國以5年200億，1年不過40億美金的投資，就想拿到台灣的經營權？世間有這種道理嗎？

美國作法並非沒有先例。中日戰爭期間美國援助中華民國，史迪威將軍即奉派擔任蔣中正的參謀長。史迪威不滿意蔣的指揮，曾當面要求蔣把全部中國軍隊的指揮權交給他，並透過美國總統羅斯福施壓。蔣中正不能接受，日記中記下「實為我平生最大之汙辱，亦為最近之國恥也」的句子，堅持要美國撤換史迪威。

「史迪威事件」到底是錯在老蔣、史迪威，還是文化或性格的衝突，史家各有看法，但有學者指出，美國以先進姿態援助他國，卻不滿意他國施政，而要取得該國決策權的不合理性。還舉例1970年代美國通用汽車經營不善，日本豐田曾投資通用；豐田如果說「通用管理太糟糕」，要求取得公司經營權，美國人會作何感想？

羅斯福後來換下史迪威，但故事並未結束。韓戰爆發後，美國將台灣納入亞太防線。1951年美國國會通過《共同安全法》（Mutual Security Acts）援助中華民國。但老蔣無論如何艱困，也絕不容許美國透過援助將官員派駐軍隊或政府，以免噩夢重演。

PPT網友們的擔憂合理，美國《2023財年國防授權法案》的實施，的確可能出現台灣讓渡主權或至少部分主權的效果。但台灣人真的願意為了5年200億美金，就接受美國官員在政府與立法院中監督決策、部分官員挾美自重、AIT台北辦事處成為美國的「中聯辦」嗎？

果真如此，那麼為了維護中華民國主權與台灣人尊嚴而堅持的「抗中保台」，豈不成了自己先放棄，才能達到目的的弔詭？如何接受美國友台「善意」，同時仍能維持台灣主權與尊嚴，將是有意參選2024大選的政客們必須思考的課題。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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