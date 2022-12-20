12月初台積電亞利桑那州新廠（簡稱AZ廠）上機，董事長劉德音、總裁魏哲家隨伺美國總統拜登左右的合照，令人側目。隨著台積在美擴大投資，拜登得意地宣稱，此舉有可能改變半導體的遊戲規則。更耐人尋味的，是台積創辦人張忠謀的一席定論：「全球化幾乎已死、自由貿易也快死了！」

天下大勢，果真分久必合，合久必分，儘管全球化是否已死，言人人殊，但在台積電被削弱海外投資自主權之際，全球化確實正在質變。問題是，從全球化到逆全球化，誰會是贏家？此刻志得意滿的美國又真的勝券在握？

其實，這並不是全球化首次面臨逆轉。第一波全球化中斷於一次大戰。二戰後美國取得霸權地位，在共產鐵幕之外的世界，有過第二次全球化，但在1970～80年因兩度能源危機引發經濟衰退，而導致保護主義捲土重來。

當前的第三波全球化，源於1990年「蘇東波」民主化浪潮，伴隨中國改革開放，在時任美國總統柯林頓催化下，世貿組織（WTO）成為多邊貿易的協調者，其後網際網路勃發、數位科技日新月異，在在加速了全球化生產鏈的布建。

若要問誰是這波全球化的受益國，主導者美國、應運者中國與台灣都是。美國受惠於全球分工的價廉物美，享受了卅年低通膨穩定成長的經濟榮景。中國受惠於世界工廠的關鍵角色，迅速茁壯為全球第二大經濟體。台灣受惠於戒嚴時期專業文官的前瞻選擇，以台積電為首的科技供應鏈，創造了一個支點轉動地球的小島奇蹟。

如果美中（G2）可以共榮，意味著東亞可以和平。但現實是，美國老大哥吃肉，分盟友喝點羹湯可以，若有人還想分肉吃，連門都沒有。面對中國崛起，美國從十年前歐巴馬時期重新部署「亞洲再平衡戰略」，即已對東風壓過西風產生警戒。

而在2017年川普入主白宮，對中國啟動貿易戰之後，不少經濟學家就預言當前的「第三波全球化」即將到頂，因為養虎（中國）為患的全球化，已不再符合美國利益。其後天外飛來的兩隻黑天鵝－新冠疫情與俄烏戰爭造成的斷鏈威脅，更給了現任拜登政府圍堵中俄極權國家的強大藉口。

因此，為了美國製未來（A Future Made in America），美國政府可以補貼企業，但中國不行；美國政府可以強押台積電另立「美積電」提供先進製程，但中國不行；外國企業想要領美國補貼，就要與中國劃清界線。

從現階段看，即便民主制度已經變調，但仍是鑑別敵我的好工具，包括傳統西方民主盟友，以及台灣綠色執政都呼應拜登主張，將中國視為最主要的敵人，因此附和美國的雙標作為，甚至還推波逆全球化潮流。

然而當美國擁有了台積AZ廠，美國科技製造業是否就能重振雄風？身為全球化受惠者的台灣，在催促業者東進後，還照樣能在逆全球化中乘風破浪？而民主大聯盟在排除了中國這個首要敵人之後，真的從此可以過上幸福快樂的日子？

首先，橘越淮為枳，台積電之所以能成為台灣的護國神山，有其天時地利人和的歷史機遇。正所謂強摘的果實不會甜，強求的婚姻不幸福，張忠謀25年前在美設廠（指1996年成立的WaferTech）的惡夢會不會在AZ廠重現，時間將證明一切。如果綠色執政為了「延伸國力」，而逼著台積電到全球開「民主連鎖店」，那麼台積電管理層與股東的夢魘恐怕沒完沒了。

其次，台灣在逆全球化中投靠美國，且宣稱東進可以促進產業升級，卻無法在經濟上全面「去中化」，對岸只要一再祭出產品禁令，便能讓台灣傷筋動骨，就算狀告WTO，但這個已被川普廢了武功的多邊貿易機制恐怕也無法還我正義。

在外交上，雖然美日同盟再三保證台灣有事等於美日有事，但想要安居樂業的廠商與百姓不免要問：「為何台灣一定要沒事找事？」如果台灣隨時處在地緣政治的風險中，執政者又如何專心去擘劃下個護國產業？

最後，抗中唯美是瞻的民主大聯盟，彼此的利益衝突實已浮現。日韓在拜登的「通膨削減法」上吃了虧，荷日半導體設備業者配合美國對中禁運，失掉的業務尚不知如何彌補。更遑論俄烏戰爭劇烈衝擊歐洲政經情勢，振衰起敝與確保歐盟統合於不墜，已成當務之急，大西洋兩端早晚會因為優先目標的分歧而相爭。

假使逆全球化最終演變成美國的敵人自成一體、美國的盟友拆夥，形成三極區域化對立，造成保護主義再度橫行，結果必然會造成全球經貿萎縮，沒有人會是贏家。但願這種最壞的情況不會發生！