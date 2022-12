美國國會通過《2023財年國防授權法案》,除提供台灣無償軍援外還包括官員駐台計畫。最具爭議之處是美國官員進駐台灣行政院或立法院工作見習,美國給錢給人,台灣要付出什麼代價?這項計畫執行多久?如果台灣政黨輪替,可以中止或拒絕嗎?

2021年5月底,眾議院外交委員會主席米克斯提出了《確保美國全球領導力與參與法案》(Ensuring American Global Leadership and Engagement Act),簡稱《鷹法》(E.A.G.L.E Act);參議院則在多數黨領袖舒默的推動下通過《美國創新與競爭法案》(US Innovation and Competition Act of 2021),又稱《無盡邊疆法》(Endless Frontier Act)。兩法雷同,皆主張成立「台灣學人法案」(Taiwan Fellowship Act),這是模仿1994年美日之間的「曼斯菲德獎學金」(Mansfield Fellowship)」,讓美國公務員到日本生活一年、促進雙方交流,而近年美國派至日本的曼斯菲德學人大部分來自軍方及國安等部門。

《2023財年國防授權法案》顯然納入上述兩項法案「台灣學人法案」考量,根據當初草案,預計提供美國立法、司法與行政部門不少於5名官員前往台灣學習的獎學金,最長2年。2年後名額將擴大到10名。若是按照日本「曼斯菲德獎學金」執行經驗,則學人多為軍方及國安等部門。

台灣派人去美國見習,不足為奇,美國是先進大國自然值得台灣學習;但是,美國派人來台灣見習,聽起來就覺得事有蹊蹺,「美國官方人員進駐台灣行政院、立法院」固然能增進台美關係,但不免讓人憂慮美方是否會透過學人對我們的官員下指導棋?是否涉及情蒐?會否踩到我國主權界線,變成美版國安法?

蔡政府上台後美國軍援台灣17批次,早就破了歷史紀錄,這次還要免費軍援台灣,但是免錢的最貴,台灣恐怕付出喪失國防建軍自主權的代價;名為「台灣學人」,實為監軍、將來聽命於美國老大哥,台灣國家安全拱手讓人操刀。蔡政府所謂「台美關係史上最好」好過頭了,是否應該讓決策更透明,以釋疑國人?還是連政府都還搞不清楚狀況?

