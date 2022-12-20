美國鎖定中國為總攻擊目標，不但在國務院設「中國協調辦公室」，員額60人以上。而且加快台灣「烏克蘭化」速度。因為《台灣政策法》速度太慢，所以部分條文就放在其他法案先走。

參議院先通過《2023年國防授權法》。未來5年，提供台灣100億美元費用，讓台灣買美國軍火。更通過派美國政府的公務員，到台灣的公部門上班。囂張至此！

這是什麼狀況？美國光是用地下使館AIT，在台灣指揮，已經不夠用了。現在直接公然派任公務員，到台灣公務部門上班。

所以，台灣是個什麼地位？是日本殖民時代的台灣殖民地？台灣地區政府，不過是總督府的地位。民進黨、國民黨跟柯文哲，誰敢直面美國說不？誰敢公開宣示，說上台絕對堅決抗拒美國？絕對不會對美國腿軟下跪？

不敢抗拒美國對台灣的控制，還說什麼台灣人的尊嚴？不過是騙選票。不過只是為了自己上位。犧牲台灣跟人民，不過是剛好而已。至於兩岸，軟拖跟硬拖，都是要吃不同的選票而已。不過是耍流氓。

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