嘉義市長選舉，國民黨所推出的黃敏惠以59000多票，大勝民進黨李俊俋的32000多票，差距之大，不僅打破了嘉義市有史以來的記錄，恐怕更足以破除社會上對綠營選民結構的迷思。

長久以來，社會上普遍對藍、綠陣營選民的性格，多半認為國民黨的支持者較有主見，往往各執其是，向心力不足，因此散漫無統，只要候選人與他們的觀念稍有不合，動輒就罷選、棄投，甚而轉投他人，而且天氣稍冷、雨勢梢大，也會影響到他們出門投票的意願；相對來說，綠營的選民，較不堅持自己的想法，內聚力極強，只要高層一聲令下，便團結一致，竭力支持，就是「下刀子雨」也一樣踴躍出門投票。

但是，從這次嘉義市長的選舉結果看來，在天氣極為寒冷，投票率僅僅只有不到44%的情況下，黃敏惠居然大贏了27000多票，相較於上次「三腳督」黃敏惠只險勝涂醒哲2000多票的情況，簡直完全跌破了所有專家的眼鏡。民進黨在11月26日大敗之餘，全黨士氣低迷，李俊俋鼓勇向前，天天站立於街口，拚命拉票，所冀望的無非是拉低投票率，而只要綠色選民傾巢而出，就不難有挽回頹勢的可能。

事實上，嘉義市的選民結構向來是綠大於藍的，而李俊俋為民進黨「國師」李鴻禧之子，從政經歷亦十分豐厚，也算是民進黨中的優秀人材，地利、人和已具，且投票日當天氣溫寒冽，又有天時之助，在「天時地利人和」皆足之下，竟然遭此慘敗，就不禁讓人疑惑，那些就是「下刀子雨也會投票」的死忠綠民，究竟都跑到哪裡去了？

2022年民進黨的大敗，黨內檢討雖紛紛未定，但都一致認為，那些原本支持民進黨的票源，並沒有被催發出來，這是敗選最大的因素。其實，這是一個極大的迷思。依照他們的說法，好像在2022投票率明顯偏低的情況下，所有沒有出來投票的人，大多數都是綠色的支持者一樣。因此，他們也樂觀地認為，只要在2024年的總統大選，能將這些選票都催出來，就篤定也能穩操勝券。

這裡其實是存在一個盲點的。不僅僅是綠營，就是藍營也一樣，每逢選舉大敗，就歸咎於支持者不出來投票，簡直就像是將選民當成無識無知的傀儡一般，只要能善加操控，就可以為所欲為。台灣實施民主選舉，已經多年了，「選賢與能」的觀念，已經深入人心，他們都忽略了民主是「自由」的，而「選舉」是「自主」的，並非一個主張、一個口號，就可以左右選民的意向，就讓人九死不悔、從一而終的。

的確，在藍綠的政治光譜上，必定有深藍、深綠的兩端，是打死不退的基本盤，但其比率，恐怕最多也只有20%，其他60%的選民，都是自主性極強的「中間選民」，是不會輕易受到某種固定的意識形態所操控的。「中間選民」是個「中道」的力量，足以在藍綠兩端中作出平衡，左投則左勝，右投則右勝，是隨時變易，不拘於一端的，「民意如流水」，就是指「中間選民」變動的流向而言。

中間選民的投票傾向，雖也不乏有固定立場及偏愛，但是真正讓他們作出抉擇的，無非就是「政績」二字而已。政績可分兩個層次來說，一是黨派的政績，一是地方的政績。但政績是由「人才」做出來的，以此，人才就是最具指標意義的。

民進黨蔡英文執政8年，「政績」如何，其實不是自己關起門來自誇多優秀就有多優秀的，更不是單憑華而不實的虛偽宣傳就可以奏效的，相信所有的中間選民都有清楚的認知與深切的感受。尤其是疫情幾年以來，浹髓淪肌之痛，是最真實而又痛楚的，而偏偏蔡英文又大權獨攬，沒收初選，真正的人才為私心私利所排擠，這才是真正的致命傷。

民進黨惑於四大公投的大勝，以為選民可以透過網軍、大內宣掌控，殊未料卻遭到反噬，11月26日的結果，已足以證明其內政之不修，早已讓多數人深惡痛絕，而黃敏惠的當選，更完全破除了綠色鐵板一塊的神話。藍綠形勢的逆轉，從侯友宜與賴清德民調的變化，以及更重要的民調指標政黨信任度，居然國民黨信任度已反超民進黨，是完完全全凸顯出來了。

其實，中間選民的眼睛，還是令人可欣慰的不會太迷糊的。國民黨前此之敗，與民進黨今日之恥，別無他故，就是切切實實端視其政績而已。藍綠兩黨的高層，即此應該有所體認，水可載舟，亦可覆舟，覆與載之間，就是民心趨向之所在，而其中起到最關鍵作用的，則是一切以政績良窳為判斷、人才優劣為取捨的中間選民。唯有「中道」，才是「正道」。（作者為退休大學教授）

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