近來日本訪客甚多，話題自然圍繞在當前的國際局勢，尤其是在中共解放軍八月軍演，導彈落點及於日本宣稱之專屬經濟海域之後，故首相安倍晉三所謂「台灣有事，日本有事」的說法，更是彼此交談所必然提及。

中國大陸超越日本成為世界第二大經濟體，以及近20年來的快速建軍，早已使日本警覺，並在美日安保同盟的基礎上，致力加強對澳大利亞、印度和東南亞各國的多面向戰略部署，同時也在區域經貿以及「自由與開放的印太」，例如CPTPP與QUAD中，均扮演積極的推動角色。近年來更積極對台灣示好，從捐贈疫苗到政策言論，雙邊互動的氣氛到達新的高點。

然而，台灣與日本之間存在情感與現實兩個不同層面。就情感面而言，台灣與日本之間不論從歷史地緣、主權漁權、商貿產業、思潮文化都有錯綜複雜與難以切割的關聯。就現實面而言，日本奉行與北京的正式邦交關係，政治人物的局勢見解與官僚系統的保守傳統，對於台日政治與安全交流，始終有難以逾越的「自我克制」。

自從2018年美國發動對中貿易大戰，兩強戰略競爭對抗格局逐漸明顯，台灣首當其衝而被視為世界最危之地，及至2022年2月俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，8月中共解放軍的圍台軍演，幾乎將同在西太平洋第一島鏈、共賴能源交通線的台灣與日本，推向安保命運共同體，「台灣有事，日本有事」即成普遍接受的認知。

當以美國為首的國際政軍學界不斷提出北京在2027年將軍備全面武力犯台的估算，解放軍在台海周邊海空軍活動演變成「新常態」，日本政治人物公開談論撤僑行動的情況下，華府、東京、台北都籠罩在「積極備戰」的集體氛圍中，自然美日安保同盟的計畫作為，就有向西南延伸到台灣區域的思考。

然而，台日的非官方關係，是否能夠支撐實質且有意義的安保合作，並不能只依賴美好的想像，雙方政策官員及軍事將校都明白。實際上，台日之間要想將「台灣有事，日本有事」演化成有效的合作連結，距離何止遙遠。

台日所共同盼望維繫的安全環境，不能是「單腳跳走」，而必須要靠「兩條腿走路」才能站得好，走的穩。換言之，除了「積極備戰」，台日雙方不能忘記還有「全力避戰」，避戰用來爭取備戰所需的時間，備戰用來支撐避戰的政策方向。

如果台日雙方能夠心往同處想，力往同處使，雙方除了備戰思維外，倘能共同思考如何合作避戰，一起協調降低區域威脅、預防軍事危機，也是必要努力的方向。所以我總是向來台訪問的日本友人多提醒一句：「台灣沒事，日本沒事」。（作者為淡江大學戰略所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）