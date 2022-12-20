日本政府16日通過新版《國家安全保障戰略》等安保三文件，將中國的軍事動向定位為「最大戰略挑戰」，載明日本將擁有可攻擊敵方基地的「反擊能力」，這是日本在二戰後所做出的最重大一次改變。美國表示讚揚稱重塑美日同盟在區域和平的能力；北京則堅決反對，已透過外交管道向日方提出嚴正交涉。

2017年歲末，中國領導人習近平在接見駐外使節工作會議上說，「放眼世界，我們面對的是百年未有之大變局。」習的這句話，明顯地與清末李鴻章所說的「三千餘年未有之大變局」有所呼應。不同的是，李鴻章之言的寓意指的是過往三千年，從來位居世界中心或領先地位的中國，正開始面對從來是落後卻已快速崛起的西方之挑戰；習近平之言的寓意正好翻轉，指的是過去百年，中國運勢下行受盡西方欺壓的時代正在開始出現變化。

中國vs.西方，是一個概括的概念，如果具體一點，可以進一步理解為三個層次：一、中國vs.西方，是「東升西降」；二、中國vs.美國，是「中盛美衰」；三、中國vs.日本，是「中強日弱」。巨大的消長變化，對消的一方肯定是相當痛苦及艱難面對的，正如1840年以後的中國，及近代尤其是進入21世紀之後的整個西方、美國還有日本，這裡專門談談日本。

中、日交往歷史兩千年，從日本看中國的角度而言，可分三個階段：一、自秦漢以下經隋唐而到宋，是仰視；二、自元經明而到清。（ 1840鴉片戰爭前），平視；三、自1840年之後，經1868年日本明治維新到1895甲午之戰，打敗中國再到民國動亂並發動侵華戰爭，則一直都是俯視。換言之，逾一百年矣。但這樣的時代正在變化，此所謂「百年未有之大變局」也。

1949年新中國成立，中美在朝鮮及越南戰場上的勢力對決，中雖弱卻打成平手，美雖強卻不得不撤；1979年改革開放，被壓抑超過百年的巨大經濟能量瞬間爆發，1980年代才以「日本第一」傲視世界的東瀛，GDP在2010年被中國超過，又12年之後的今天（2022），則已萎縮為只有中國的1/4。這樣巨變下的中強日弱趨勢，要日本人如何面對？應該說，近幾十年來，日本人一直都在糾結焦慮之中，最大的焦慮或甚至畏懼是：一、中國會不會翻老帳？二、兩岸統一之後，日本生命線將受制於台海；三、還有釣魚台甚至是琉球未來的處境。

戰後以來，除極少數政治家（如福田康夫、鳩山由紀夫）外全是右翼政客當道，不懂歷史、缺乏戰略視野，一門心思拖美國下水，讓中美兩強在西太平洋火拚一場，兩敗俱傷，一除最大威脅，二報原子彈之恨；美國當然非省油之燈，也在將計就計，拖日本人下水，讓中日在東亞惡鬥一場，相互毀滅，坐穩美國霸權地位再一百年。日本修訂安保戰略，劍指中國，美國高調唱和，正是各打各的算盤。

中日之間，中美之間，都處於「百年未有之大變局」之中，形同兩大漩渦，而台灣又位於兩大漩渦之中。對台灣而言， 1895、1945、1949 ，俱為大變局的關鍵時刻，下一個時刻，則正在逼近之中。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）