吳怡農新拋出政見，說要改善消防人力不足、裝備老舊。回顧民進黨對消防人員的點點滴滴，只能說，全台灣都笑了！

2012年，高雄市消防員徐國堯，在高雄辦了台灣第一場，為消防員爭取權益的遊行，他們在高雄市政府前，拉起「消防人員血肉身軀，制度操人，絕非超人」的標語，間接催出釋字785號，規範警消不能再超時加班。

徐國堯是消防員的英雄，卻是陳菊市府的罪人。2014年6、7月，高雄市消防局一口氣對徐國堯記下2支大過、6支小過跟6支申誡，理由包括「媒體發言有損機關聲譽」，擺明秋後算帳。同年9月9日，高雄市長陳菊簽下徐國堯的免職令；民進黨解決不了問題，解決提出問題的人。

消防員人力不足，還可以說是非戰之罪，但同時民進黨又不尊重消防員的價值。林智堅當新竹市長，要求消防員去幫動物園的河馬換水，去民宅掃積水，這樣子把消防員當雜工，就是吳怡農口中的「韌性社會」？

選舉不是演講比賽，而是要看候選人過去的言行舉止，有沒有一以貫之。民進黨過去打壓消防，現在選舉到了，才說我要照顧消防。筆者只問吳怡農一句，選舉之前，你有為消防員的待遇講過一句話嗎？

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