九合一大選民進黨大敗，連「民主聖地」嘉義市長選舉也慘敗，民進黨黨內要求內閣改組聲浪愈來愈大，鄭文燦的敗選檢討卻是聲聲慢，讓民進黨前立委蔡啟芳不忍了，當媒體詢問行政院長蘇貞昌是否要下台？蔡秒答「選票就這樣了還問？廢話。」真是一針見血！

民進黨被稱為最會選舉的政黨，也靠民意和選票贏得政權，昔綠營曝光率最高的立院三寶之一蔡啟芳，雖有兒子蔡易餘繼承政治衣缽，但看到民進黨狂喊要檢討，卻沒人敢點名蔡蘇二人，當然有許多感觸。

蔡啟芳要蔡總統交出大權當太上皇，把所有的政務與內閣人事交由新主席處置。此話並非無據。根據台灣民意基金會最新民調，蔡英文聲望暴跌，創下過去44個月以來的新低，九合一大選前後更出現明顯差異，顯然蔡處理國家大事的方式已令民眾不滿。

雖然蔡英文已表明在立院會期結束後，將檢討府院及各部會下一階段布局，也就是明年1月13日，但屆時蘇貞昌走不走沒人給答案，就連請辭獲慰留的蘇揆也裝沒事般，還利用修《選罷法》的機會，偷渡「數位中介法」的爭議條文。蘇內閣任內屢屢假修法真擴權，難怪施政不滿意度逾5成，現在更是蘇內閣成立4年來最不受人民歡迎的時刻。

不只蔡啟芳，前立委沈富雄也呼籲蔡英文，對賴清德2024選情的救命之道，就是要趕快組一個下詔罪己的「懺悔內閣」；蘇的女兒立委蘇巧慧更說，民進黨應該要回應人民。顯見蘇揆下詔罪己就是最好回應人民的作法。

有句老話說：「仗義每從屠狗輩，負心多是讀書人」，蔡啟芳此刻對民進黨一針見血的建言，已遠勝於鄭文燦走透透的黨內檢討會議。