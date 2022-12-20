九合一選舉民進黨遭逢空前慘敗，不但執政縣市數量不增反減，連基本盤選票也未如預期開出。雖說民進黨最後仍力守4個傳統上被歸類深綠票倉的縣市，但屏東、台南綠營選票也大幅衰退。倘若綠營只膚淺地怪罪基本盤選票未能如預期開出，別說2024大選已提早出局，屏東、台南政黨輪替更是指日可待。

相較4年前，民進黨尚可把國民黨在地方選舉的勝利歸咎於認知作戰、韓流及公投綁大選等因素。但此次地方選舉，民進黨早透過修法，把公投綁大選堵死，取而代之的是對民進黨最有利的降低投票年齡憲法複決；在認知作戰部分，民進黨更是透過關中天、養網軍帶風向，來補足資訊戰的缺失。最後，國民黨在此次選舉，也少了像韓國瑜這種具跨縣市輔選力的明星候選人加持。但民進黨選得反而更糟，中間選民的逆襲，才是兩次選舉最大的差異。

過去，民進黨的選舉向來慣用二分法來簡化民眾的投票選擇，從早期的本省外省、黑金反黑金、改革反改革到近期的愛台賣台，的確在短期選舉上都收到不錯成效。然而，當二分法遇到執政困難時，民進黨的選擇並不是認錯道歉，反倒是用「雙標」、「綠能，你不能」來硬拗。從疫苗及快篩劑採購、論文案到學甲槍擊案都是如此，如今選民已清楚地看到民進黨不按部就班、黨同伐異的特質。也由於多數民眾並無法進入民進黨的利益圈內，因此當二分法加上雙標，造成中間選民對民進黨的反感，最後訴諸選票教訓。

最新民調顯示，民進黨的認同度大崩盤，從41%下降到31%，相反地，國民黨從19%上升到32%，藍綠政黨支持度再次呈現黃金交叉，藍綠板塊產生位移。國民黨的支持度不但創下2020總統大選敗選後的新高，甚至首度超越民進黨。民進黨則流失約168萬人的支持，這意味著，人民對民進黨不滿，並沒有隨著地方選舉結束而終止，且民眾不滿的程度，已逼近政黨輪替的地步，絕非蔡英文所言「選民不希望民進黨獨大」那麼簡單而已。

但事實上，藍綠兩黨支持度黃金交叉、板塊位移已經不是第一次，國民黨在2018地方選舉大勝後，支持度也曾一度領先民進黨。只是好景不常，當國民黨啟動總統初選機制後，藍綠支持度立即反轉。

因此，與其說地方選舉是總統大選的前哨戰，不如說地方選舉是政黨表現的檢視點。政黨認同、年輕人與基本盤都再也不是鐵板一塊，中間選民才是關鍵。4年前，國民黨錯估民意，贏了地方輸了中央；4年後，人民再給國民黨一次機會，這次倘若國民黨再犯相同錯誤，不但親痛仇快，將來更可能被其他政黨取代！

（作者為立委國會辦公室主任）