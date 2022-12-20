日本內閣16日公布新《防衛計畫大綱》、《中期防衛力整備計畫》，以及作為外交與安全政策綜合方針的《國家安全保障戰略》等「安保三文件」。《國家安全保障戰略》為日本防衛的綱領性文件，由安倍前首相於2013年首先制定。此次修訂被視為二戰結束後日本防衛政策的重大轉軌，影響更甚於2014年安倍內閣對「集體自衛權行使」的新解。

岸田首相認為，俄烏戰爭造成印太安全形勢惡化，執意推進「專守防衛」再定義，建立對敵基地「反擊能力」的政治進程，此或將改變美日同盟以日本為「盾」、美國為「矛」的分工模式。新版《國家安全保障戰略》雖未以「安全上的重大威脅」定位中國，但將中國與仍被視為「威脅」的北韓在排序上對調，列名首位，成為日本安保政策之首重的國家。

在2013年的《國家安全保障戰略》中以「國際社會的關切事項」表述中國軍事實力增強對印太區域安全的影響，認為中國試圖「以力量改變現狀」，但此次修訂，岸田內閣對中國的軍事動向從「國際社會的關切事項」上升為「前所未有的最大挑戰」，明記台灣為共享基本價值觀的重要夥伴及朋友。

美國對日本突破既有的「專守防衛」框架表示歡迎，體現出日本欲追求更積極的外交政策之意願。白宮國安顧問蘇利文指此將「強化並現代化」美日同盟，國務卿布林肯更盛讚新版「安保三文件」，稱此為促進印太地區和平「重新構建同盟能力的文件」，而美國國防部長奧斯汀則認為，此舉表明日本致力維護基於規則的國際秩序及自由開放的印太。此外，美國國會跨黨派亦表示類似的歡迎意見。

新「安保三文件」對自衛隊導入「反擊能力」大開綠燈，此形同基於《日本憲法》第9條「和平主義」精神的「專守防衛」被重新定義，日本「憲法第9條」有空洞化之虞。大陸對此抱持疑慮，《環球時報》發表題為〈定位中國為『威嚇』？奉勸日本悠著點〉的社論，示警日本。

為避免新版「安保三文件」造成中日關係滑坡，岸田決定派外相林芳正在今年底前訪中，此是2019年12月以來日本外務大臣再度登陸。林芳正此行不僅肩負化解北京對「安保三文件」之疑慮的任務，更意味新冠疫後，中日高層互訪重開，亦為中日關係解凍的外交訊號。

林芳正指出，儘管存在難解的問題，但日本將持續與中國對話並堅持該堅持的立場，即在維持內閣政策的同時，亦希望在對話中傳達「台海和平與穩定」的重要性。林芳正訪中不單為說明新版「安保三文件」，更為2023年可能的中日領袖對話暖場，以實現岸田所言之「建設性且穩定的日中關係」，但「安保三文件」制衡中國的戰略意圖明顯，林芳正如何取信於北京，不敵視中國，不介入「台灣問題」，決定日本對中外交的成敗。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）