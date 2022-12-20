台灣民意基金會公布最新民調，蘇內閣不滿意度52.6%，遠超過滿意度的36%，無獨有偶，也有46.4%的受訪者不贊同蔡總統處理國家大事的方式，超過贊同的37.5%。從民調可發現，蔡、蘇不得民望不只是民進黨敗選的主因，支持度持續低迷更凸顯民進黨敗選後的檢討無法取得民眾諒解，若情況無法改善，對綠營極端不利的環境不僅可能讓接下來兩場的立委補選連敗，更可能制約了賴清德的總統路，讓蔡、蘇、賴相互保證毀滅，綠軍2024選情崩盤。

先從政黨認同度來觀察，民進黨從41%降到31%，國民黨從19%上升到32%，國民黨反超民進黨。其間雖有國民黨勝選慶祝行情使然，但更凸顯出民眾對民進黨的反感，脈絡清楚。畢竟從林智堅論文抄襲到退選、柬埔寨詐騙案政府危機處理差，再到可能侵犯網路言論自由的「數位中介服務法」打算立法引發軒然大波，加上近期重大治安事件頻傳，都對民進黨執政投下不利變數，甚至產生「共伴效應」。

九合一敗選後，蔡英文竟還自我感覺良好地說「人民不希望民進黨獨大」，黨內檢討竟還將「抖音」列為戰犯，這樣輕描淡寫、將責任外推的檢討報告，怎能說服民眾？民調結果當然非國民黨變強、讓民眾喜歡，而是民進黨太惹人討厭了。是以民進黨嘉義市長候選人李俊俋慘敗，吳怡農選情低迷，這樣的骨牌效應，至今仍看不到停損點。連賴清德的總統民調支持度也落後侯友宜了。反觀國民黨已開始進入2024大選提名的競逐，主席朱立倫的人馬進駐張善政桃園市府團隊建立灘頭堡，欲和最強對手侯友宜較勁。

賴清德御駕親征參選黨主席非為國計民生福祉，只是怕上演上次黨內初選被英系人馬穿小鞋致敗選的前車之鑑，雖可理解，但賴急於上位清除路障，反而凸顯他只重視位子，沒有大格局。閣揆蘇貞昌亦然，敗選後雖遭千夫所指，黨內要其去職的檢討聲不斷，但蘇仍是「好官我自為之」，除了仗著自己可為蔡英文繼續牽制賴清德之外，也算準了蔡現今似乎陷入無牌可打的窘境。

畢竟鄭文燦被論文抄襲案所傷，陳建仁只能依恃蔡英文光環，無大開大闔的領導力，國安會秘書長顧立雄若接閣揆，蔡恐怕也難以找到可信賴的接替人選參贊機要。蔡的困局反而變成了蘇貞昌和其博弈，及牽制賴清德的籌碼，蔡、蘇、賴之間恐已無信賴關係，而是不得不然的恐怖平衡，稍一不慎，勢必相互保證毀滅。

為今之計，蔡英文或許只能從內閣改組開始解套，首先，蘇貞昌必須盡快去職，好歹呼應民意，有止血功效；第二，任命中壯派人士擔任閣揆，如鄭文燦，就算論文案有傷，畢竟他仍是中壯世代領頭羊，地方施政不差，仍可牽制賴清德，並對比國民黨高層的傳統老派，訴求中間與年輕選票回歸。第三，蔡英文於內閣改組時誠心向社會大眾道歉，畢竟如此才能落實其「謙卑、謙卑、再謙卑」的承諾。

但問題是，獨斷獨行慣了的蔡英文會如此做嗎？還真有懸念！

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）