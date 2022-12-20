九合一選完，2024總統大選即迎面而來。任誰都知道，無論民進黨的賴清德也好，國民黨的侯友宜也好，他們都要面對一個無可逃避的課題：兩岸將如何定位，才能維護和平，開創新局。

兩岸關係的本質，最終還是要回歸到國共內戰，造成兩岸分斷，隔海而治，而韓戰所造成的冷戰世界大局，又讓兩岸分裂凝固化。即使其中有過兩岸的交往交流，但兩岸各有憲法，各自號稱擁有法統，「中華民國vs.中華人民共和國」變成無可避免的法統碰撞。以往用九二共識的模糊各表，或海基會、海協會的白手套去改變稱號，以避開法統難題，經過民進黨的「剝皮去骨」後，已再無模糊空間。

坦然言之，若要談及兩岸定位，永遠也繞不開中華民國法統。其實民進黨的思路與共產黨沒有兩樣，都想否定中華民國法統。只不過民進黨想用台灣獨立來取代，所以企圖修憲，去掉《中華民國憲法》對大陸的領土主張，從而達致實質性的台獨。而最激進的台獨，當然是更改國號國名。共產黨則是否定了中華民國法統的合法性，要兩岸統一在《中華人民共和國憲法》之下。

然而，民進黨以往總是推託未執政，一切都是國民黨的阻礙所致，真正全面執政了，連立法院都是多數優勢，卻還不敢實行台獨修憲、更改國號國名。他們只敢用旁門左道，立一些「轉型正義」的違憲法律，卻不敢變更國號國土，原因何在？

國民兩黨都須面對歷史

很簡單，美國在擋。美國制止的原因很明白：這是改變現狀，讓中共有攻打台灣的理由。美國還不想為台灣而戰。因此，眼前的現實很清楚，美國制止，民進黨不敢就是不敢。這也是為什麼民進黨到最後什麼也吵不動了，只能在老蔣銅像、中正紀念堂上面做文章。搞些小鼻子小眼睛的玩意。

而國民黨呢？國民黨一路挨打。蔣萬安在選舉中，一路被問到如何處理中正紀念堂、蔣公銅像，以及228、白色恐怖等問題。這些片片斷斷的歷史批判，像是民進黨的提款機，每次選舉就拿出來講。但關鍵仍在於：國民黨根本缺乏一個堂堂正正的中華民國論述。

在蔣經國時代，中華民國論述是以傳統的意識形態為主導，在大中國法統之下，定位台灣，定位歷史。然而繼任者李登輝反其道而行，不斷更改中華民國論述，不管是修憲、教育改革、歷史課綱到本土論述等，李登輝幾乎把中華民國論述改得面目全非。特別是國會全面改選、民主化之後，國民黨未再建立新論述，對中華民國在台灣的合法性、正當性，乃至法統都說不清楚，以致於只會學舌般用「中華民國在台灣」這種語意模糊的字眼，來掩蓋定位不明的困境。然而恰恰是定位不明，民眾無由認識中華民國存在的正當性與合法性，就給了台獨存在的空間。

面對2024大選，國民黨勢必要給出一個堂堂正正的中華民國論述。從建國的辛亥革命開始，到北伐、抗戰、收復台灣、228事件，乃至於1949年大撤退，以及白色恐佈，之後的韓戰保住台灣、退出聯合國、蔣經國建設台灣、研發電子產業、1980年代的社會運動與民主改革等等，這麼長遠的中華民國史，都應該有一個清清楚楚、堂堂正正的論述。

事實上，今天的民進黨也一樣有此需要。否則蔡英文繼承的中華民國總統大位，難道只是一如民進黨過去說的「流亡政權」下的「流亡政府」嗎？

找到定位解決兩岸對立

更重要的是，這些論述要超越過去國民黨的窠臼，誠實面對中華民國的治理成果，也要面對大陸敗退、退出聯合國的恥辱與奮鬥，更要直面228與白色恐怖的歷史責任，說清楚為什麼在反共抗俄的國際局勢下會如此抉擇。讓歷史回歸它原本的面貌，中華民國才能有一個堂堂正正的論述，面向未來。

正本清源，好好論述中華民國的歷史與現實，才能在兩岸的對立中找到中華民國的定位，以及未來的解決之道。