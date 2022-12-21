副總統賴清德以同額方式競選民進黨主席，即將接任黨主席攸關民進黨永續發展及執政。總統蔡英文因九合一地方選舉慘敗，由於強勢主導各縣市長候選人名單及中央執政失能，為敗選負責下台。原本黨內總統提名有望人選之一的桃園市長鄭文燦，也因論文違反學術倫理而遭撤銷碩士學位，造成黨主席及總統黨內提名人選，能與賴競選黨內候選人僅剩前副總統陳建仁。未來賴清德的兩岸論述及路線如何調整，以化解來自國民黨宣傳「選擇台獨就是選擇戰爭」、「選擇民進黨青年上戰場」之魔咒，引發外界諸多議論。

賴清德的兩岸論述及路線充滿「雙元結構」矛盾。例如宣稱自己是「務實台獨工作者」；卻又提出德國統一才是真正統一，德國總理梅克爾來自東德。既然宣稱主張「務實台獨」，又以德國統一為標竿，顯見統一及獨立不是一個是非問題，而是多重選擇問題。無論是作為副總統或行政院長，皆宣稱支持蔡英文總統維持現狀主張，及依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務。看起來，民進黨兩岸路線可能是「蔡規賴隨」，然而因賴清德與台獨基本教義派的關係過從甚密，「維持現狀」路線恐非賴之基本路線，存在變動可能性。

首先，賴清德的兩岸路線比蔡英文更為激進。賴清德提出廢除「公投台獨黨」不是問題、接受「九二共識」不是問題，關鍵是無法接受等同「九二共識」的「一國兩制」。甚至明言公開表示，支持台灣獨立、定位兩岸關係是國際關係。儘管蔡英文總統曾提出「兩岸互不隸屬論」，「鄰國別國論」，但蔡英文從未主張「務實台獨」；賴之「務實台獨」，實已偏離蔡英文政府的兩岸政策軌道，比蔡英文兩岸路線更為激進。

就兩岸關係的性質及兩岸終局定位安排來說，蔡英文一直保持「戰略性模糊性」，宣稱依據《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務；但卻又保持模糊立場不言明「憲法一中」、「一國兩區」的意涵。而賴清德在台灣制憲會議曾言，必須揚棄大一統及中國體制憲法。這與遵循中華民國憲法處理兩岸事務，有所衝突。

其次，賴清德「務實台獨」主張悖離中間路線，與蔡英文「維持現狀」主張在本質上有所差異。檢視民進黨能夠在總統大選中，取得多數黨地位及贏得政權，皆是因為採取中間溫和路線使然，藉由選票極大化原則，拓展支持者的社會網絡。例如1999年《台灣前途決議文》，承認依目前憲法，中華民國為台灣國號，中華民國與台灣形成一組相同的概念組合，兩岸關係是特殊關係；並揭櫫「新中間路線」，最終贏取2000年總統大選，後陳水扁總統倡議「兩岸政治統合論」及「未來一中」。

2015年蔡英文提出維持兩岸現狀目標，主張「維持現狀說」、「中華民國憲政體制說」，這符合八成以上台灣民眾維持兩岸現狀的民意，及認同中華民國為最大公約數的「台灣共識」，也符合美方提出「維持現狀」的兩岸政策，故贏得2016年總統大選並完成第二次政黨輪替。就此而論，若是賴清德高調倡議明確否認「九二共識」、支持務實台獨、定位兩岸關係是國際關係；及提出制憲時刻到來，拋棄「憲法一中」、「兩岸一國論」，這將不利於其總統大選。

再者，激進兩岸路線不利於總統大選。2019年賴清德爭取黨內總統候選人出線時，嚴厲批判「九二共識」就是「一中原則」、「一國兩制」，宣稱台灣是主權獨立的國家，不作第二個香港、第二個西藏。提出2020年總統大選及立委至關重要，此時民進黨處境恐比2008年險峻，一旦選舉失利，恐使台灣主權陷入空前挑戰和危機。換言之，賴清德對於蔡英文「維持現狀」路線，其實有所保留且其路線向「台獨靠攏」。

民進黨既在1999年《台灣前途決議文》承認中華民國，但又在2007年《正常國家決議文》宣稱正名變更國號，否定中華民國。前者保留建立兩岸特殊關係的模糊性安排，對兩岸願景採開放性多元選項；但後者卻排除兩岸統合選項。2008年總統大選，民進黨遭遇嚴重挫敗，黨候選人謝長廷在兩岸政策主張上，受正常國家路線掣肘，並無法主導選戰議題，例如謝長廷提出「一國兩市」、「憲法一中」或「憲政共識」被邊緣化，「不排除統一選項」或「統一不是唯一選項」，皆被排除，拋棄「兩岸統合論」中間路線，轉向「一中一台」激進路線。

最後，中間路線利於選票極大化目標達成。從台灣歷屆總統大選的兩岸議題加以檢視，幾乎可以歸納出唯有兩岸政策論述傾向中間路線，越趨近認同中華民國、越避開台獨路線、對兩岸終局狀態維持多元開放選擇，較利於獲致選票極大化目標。就此而論，儘管賴清德的兩岸論述具有「雙元結構」特徵，既提出所謂「親中愛台論」及「德國真正統一論」，批判大陸要併吞台灣，追求的不是像東、西德的統一模式，而是要將台灣變成香港、澳門的殖民地位。

進一步言之，賴直言所謂「親中愛台論」，意指「兩岸應該要以對話取代對抗，以溝通取代圍堵」，「以台灣為核心，向中國伸出友誼的雙手，透過交流，能夠達到了解、理解、諒解、和解，然後和平發展。」大陸應正視台灣存在的事實，讓台灣有機會親中，一如親近美國、日本一般。至於「德國真正統一論」，則指「統一要像東西德才叫統一，現在德國的總理梅克爾，是東德人，東德的梅克爾擔任統一後德國的總理。」

如同本文所分析，假設總統大選中兩岸政策論述必須具備中間路線取向，始能獲致選票極大化目標。那麼賴清德勢必面臨台獨論述及兩岸政策調整，以回應台灣社會需求，希望兩岸重啟對話及協商；為緩解大陸軍事外交壓制及經濟社會單邊行動，進行兩岸交流及合作以回應「兩岸一家親」，避免大陸民族主義及愛國主義的「反台情節」，招致「武統」威脅；及符合美國兩岸政策「不變更現狀」目標，同時轉變「抗中保台」、「聯美抗中」路線為「友美和中」路線。

職是，賴清德台獨論述及兩岸路線或將需要變更，而由蔡英文「抗中保台論」轉向「親中愛台論」；從「務實台獨」主張，轉向「不支持法理台獨」；從標籤化「九二共識」等於「一國兩制」，轉變成不否定泛藍所堅持「九二共識」存在，如2018年地方選舉國民黨大勝，賴清德曾言不反對國民黨執政縣市以「九二共識」與大陸進行交流；從建立「台灣命運共同體」，轉向「兩岸命運共同體」建構，支持兩岸共同合作治理天然災變及防疫；從宣稱台灣主權獨立，轉向「德國統一模式」。

上述這些政策元素組合，原本存在傳統民進黨兩岸政策主張，例如不否定台灣人民同屬中華民族；又傳統主張也有德國模式統一、邦聯體制及聯邦體制、國協及歐盟模式、兩岸政治統合論。同時，這也存在賴清德既有兩岸論述及路線中，如宣稱兩德統一是真正統一，承認「九二共識」不是問題、廢除《公投台獨黨綱》也不時問題、「親中愛台」政策取向。這些統合元素並不須外求，傳統民進黨兩岸政策本質及特性本來具足。從單一激進兩岸論述，轉向多元溫和包容傳統民進黨兩岸路線，或可迎刃而解。這是向自由多元民主的傳統回歸，而非是一種悖離。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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