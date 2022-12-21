當你指出葛超智在《被出賣的台灣》書裡所說的事全是假的，達姆彈打書是他自己做的；你以證據、常識，來質疑台獨的這批「明通密察史家」，他們在詞窮時，就會兩手一攤，說：「Err…，嘸麥安納？」

接著常是來下一句：「你憑什麼質疑『台灣價值？』」「你不知道我們有多幸福？」

葛超智如果在世，他會講，對，我們就是這樣。黑白講。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也這樣講。2019年4月28日，他在德州農工大學說：「當我還是西點軍校的學生時，總是謹記學校的座右銘是「你不能撒謊、欺騙或偷竊」。然而，當「我成為中央情報局局長後，We lied, we cheated, we stole。而且還有完整的培訓課程。這些都提醒大家，美國如何努力達到榮耀的時刻。」

這時，現場響起一陣掌聲。

龐：「我認為大多數美國人仍不知道我們有多幸福，這些是非常困難的地方。」

倒還有人會講點真話，英國《金絲雀》（The Canary）報導就說，蓬佩奧以抨擊維基解密聞名，曾說過「我們必須體認到，我們不可以再放任亞桑傑（Assange）和他的同事利用言論自由對付我們」。美國作家葛林華德（Glenn Greenwald）也抨擊龐：「明確威脅要把言論自由和新聞自由當作敵對目標」。

這也是2013年台獨慶祝228，喊出「反洗腦、反壟斷」，要把「中天新聞」噤聲封閉，最後終於做到的事。

歷史弔詭的是，當年的台灣長官陳儀，就是堅持要讓人有言論自由，假消息不要去管，也就是蔡英文在她的「中國台灣」總統就職典禮說的，不要任何人要為他的認同道歉。就是這東西，衍發了228叛亂。當時「中國國民黨」主委李翼中，就勸陳儀不可如此，彭孟緝到台北晉見陳長官，看到街上報紙把陳儀畫成拿金元寶的貪官，彭說長官這要管管，陳儀說：「你軍人不懂，這沒關係，讓人說，我們做實事，總會被人了解的。」

彭孟緝分析事件之因：「政府和民眾的關係不夠密切，民眾對政府的德意及施政的要點，茫然無所瞭解，加以無孔不入的奸匪，從光復同時，就已向台灣各階層開始滲透，如今看到有機可乘，就盡量的誇大事實，造謠中傷，所謂「以瑕毀瑜」，拿些微的壞事來抹煞整個的好事，多數台胞受他們的撥弄，對政府完全抱持了錯誤的看法，不但不能體諒政府在一個戰後初光復地區的各種行政措施，反而深中了奸匪宣傳的毒素，形成普遍的不滿。我在來到台灣的短時期中，對於這些實際問題，見聞所及，心潮起伏，內心裡觸發了許許多多的感慨，總覺得是一個莫大的隱憂。」

他還說，由於「大眾傳播工具」之失去控制：當「事變」之初，首因若干報紙乘機渲染，報導偏激，未加制止；復因行政長官公署一味軟弱怕事，致所有報紙逐漸改變立場，詆毀政府；再加上別具用心者及奸黨之暗中蠱惑煽誘，以及流氓之分赴各地策動；最後終於廣播電台被占，發表《告全國同胞書》，通電中央提出9項要求，以英語、 日語向世界廣播；使此一台北局部性之治安事件，演變為舉世皆知全國震驚之民變」。拿破崙說過：「一個報紙的威力，足以勝過一師人馬。」廣播電台之威力，似又猶有勝焉，此誠足為殷鑒。

首先來台的中央社駐台主任葉明勳也說，陳儀廉潔律己，他一下飛機就說：「我是來做事，不是來做官。」陳儀帶來的幹部如嚴家淦、任顯群、孫運璿等也是好官，但他忽視了台灣甫脫離日本統治，猶未調養生息的特殊社會環境，民主寬容，在政治上放得太鬆，給台胞參政權，電台報紙、集會遊行皆放任自由，結果反生意外。

在蔣介石初聞事變，也說「公俠疏忽失智亦有致也」，指的就是政治太開放。

到後來，蔣介石瞭解了事件始末，白崇禧宣慰台灣回來的報告，也指出這事其實是民族矛盾，是中國與日本、美國的國家利益衝突的問題，蔣才把「以軍隊調離台灣，是亦一重要原因也。」改認為是關鍵因素。這在他1948年請陳儀出山擔任浙江省主席時，就對陳如此說。

可是，葛超智的《被出賣的台灣》，說的是美國出賣了台灣給中國，也就是美國不應該履行《開羅宣言》約定，認為在這個關係美國重要利益的問題上，美國可以、應該對中國「撒謊、欺騙或偷竊。」

這也是很多台獨人士，都主張說台灣從未歸還給中國，陳儀只是受盟軍太平洋總部指定接收台灣，但並不是台灣的主權歸屬中國，這就是「台灣未定論」，也是228時甚囂塵上的「美國託管論」。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】