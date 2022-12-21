政府於上周公布去年海外就業，結果令人非常震驚，往年70多萬的海外就業人口，於去年降至31.9萬，減少逾一半，不少報導稱「海外就業潮退燒，赴海外工作人數腰斬」。然而，海外就業潮果真退燒？赴海外工作者果真減少？有待商榷。

要談這個問題，得先從我國就業統計談起，我國每月發布的就業、失業數字是抽樣推估而得，而抽樣的母體（population）正是戶籍人口，因此戶籍人口有什麼風吹草動，就會影響推估的數字。

依戶籍法，國人在國外停留兩年未返國者，會被遷出戶籍，近年為防止疫情擴散，各國皆採嚴格的邊境管制，人們要從海外返台，再返回當地，兩地隔離天數加起來就得花二、三十天，在這樣的情況下，海外工作者返家的意願自然不高，以致被遷出戶籍者扶搖直上，疫情之前，每年遷出者不過4萬人，2020年升至6萬，2021年升至18萬，2022年累計至11月已有22萬，這個變化使得戶籍人口持續下滑，當然也就影響了就業、海外就業的估計。

因此，我們所看到的2021年海外就業人數減半，並不代表海外工作機會大減、海外就業潮退燒，而是海外就業者無法返台，被戶政機關遷出戶籍所致。這也就是說，受戶籍法干擾，近兩年海外就業人數明顯被低估。試想往年70萬海外就業人數，怎可能一下子掉到30多萬，不用統計知識都可以判斷這當中一定有問題。

2021年被遷出戶籍者有18萬人，這當中有小孩、有勞動力、非勞動力，依官方估計其中13.6萬人應該是就業者，此外，由於邊境管制嚴格，出國人數大減，導致未達海外就業標準者激增（一年之內經常或連續停留在單一國家逾90天），上述兩項原因說明兩年來海外就業數字的下滑只是表象，並非國內外就業機會出現了什麼驚天動地的變化，說的更白話一點，就是許多海外就業，未納入我們的就業統計罷了。

海外就業數字大減，雖是表象，仍會影響我國全體就業、失業統計，例如2021年我國經濟成長率創了11年新高，景氣連月亮出代表熱絡的紅燈，但就業人數居然比前一年少了將近6萬，明顯不合理。實情是，母體被遷出太多的就業人口所致。換言之，疫情嚴重干擾了近兩年的就業統計，讓我國勞動力、就業等數字被嚴重低估。

面對這個就業統計的困境，主計總處雖於新聞稿說明去年海外就業之所以創新低，主因戶籍被遷出人數達13.6萬，然而，多數人仍不明白這個解釋，以致媒體報導會出現「海外就業潮退燒…」這樣的標題。其次，戶籍法第16條有「出境二年以上，應為遷出登記」旨在進行戶籍管理，這與就業統計追求就業實況的目的並不相同，平日裡第16條不致影響就業統計的準確性，但遇到像疫情這樣的非常情形，就會出現干擾。

主計總處以戶籍人口為母體，40年來推估還算順利，過去大概作夢也想不到會有這麼一天，由於疫情牽動戶籍人口，導致就業人數被低估。然而，如今確實發生了，要怎麼補救？我們有以下兩點建議：

第一、運用大數據，修正2020年以來就業統計：從疫情於2020年初蔓延，就業統計就已開始受到干擾，2021年、2022年影響更顯著。常態下，自然可以戶籍人口為母體推估，如今明知戶籍人口和就業事實已經偏離，自然應該循相關公務統計加以修正，否則日後不論政策模擬或學術研究，總體數據在對映2020～2022年就業統計時，必將出現矛盾。

第二、於就業統計加註，解釋這一特殊情況：若資料難以回溯，無法修正2020～2022年的就業統計，至少也應該註明，由於邊境管制，這幾個年度的就業統計可能低估，以讓歷史在統計數字留下紀錄，有助於日後人們明白這個年代所發生的事，而不致於有「郭公夏五」的缺漏了。

經濟學家凱因斯（J.M.Keynes）的一般理論，與皮古（A.C.Pigou）的就業與均衡，是上世紀兩本經典，值得注意的是，這兩本書的第二卷皆著力於定義與觀念，因為定義與觀念如果弄不清楚，一切數字只會製造混亂。如今就業統計碰到這個困境，雖是不幸，卻也是重新檢視母體、抽樣推估的千載難逢好機會。