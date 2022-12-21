蔣萬安甫任命蔡詩萍為北市府文化局長，市民普遍反映是「所託非人」的譁然，多於「跌破眼鏡」的愕然。

文化局長固非動見觀瞻之職位，但既曰文化，就得有些文化氣息。至若什麼是文化？雖是定義紛陳，唯其中一條至關重要，此即「文質彬彬，然後君子」。筆者不知蔡某是不是君子，只知道他寫了幾本書，主持過一些談話性節目。如以這個標準檢視，那台北市民中這種人就太多了，高希鈞、殷允芃、蔣勳、林懷民，白先勇，張大春、簡媜等都比他有才華和名氣。

蔣萬安為何青睞於偏綠且又不時貶藍的蔡詩萍，歸因於蔣內心深處或有一種「高尚的情操」，就是要當個「全民市長」。如果就是這個原因，吾人就要嚴重的提醒並嚴厲的批評他。因為正是這種「全民意識」，曾害慘了兩個人，也害慘了國民黨，更害慘了真正的「全民」。

這兩個人，一個是蔣萬安的爺爺蔣經國，一個就是馬英九。蔣經國為了培養「吹台青」，錯用了岩里政男，使他的晚年「為德不卒」，且遺禍至今。馬在市長任內，用了龍應台做文化局長，其後龍曾在孫中山先生逝世紀念日上作了「孫逸仙這個人」的演講，引起極大反感。馬後來當總統，更是因為要當個「全民總統」，不惜對民進黨大開方便之門，讓出所有「上層建築」，使他的民調跌到了空前的9%。

台灣的政治生態，人民的政治認知，甚至族群割裂，遠遠不允許有什麼「全民意識」的存在。就因為蔣、馬不見及此，才為台灣埋下了禍根，造成了動盪，導致了國民黨的崩盤。更嚴重的是這種「全民意識」給民進黨帶來「見縫插針」、「遇洞灌水」的機會，從而導致了國民黨「為淵驅魚」、「為叢驅雀」，「奸佞在堂，鳳凰遠颺」，國事日非的惡果。

蔣萬安履新在即，殊不願他重蹈「前車倒了千千輛，後車過了亦如然」的覆轍，所以奉勸他任命人事時，能察納雅言，審時度勢，用人唯賢，千萬不可有什麼「全民意識」的妄念。因為「殷鑑不遠」，就在小蔣、小馬之後。

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