民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農拋出松山機場遷移等爭議政見，引發黨內異音，國民黨王鴻薇諷刺吳怡農變成「一個人的江湖」。近日嘉義市長延選，民進黨又敗選，扁系大老蔡啟芳19日開炮，要請總統蔡英文就當太上皇，每天遊山玩水即可，把所有的政務與內閣人事交由新的黨主席來處置，這樣可能2024年大位之戰當可一搏。後蔡英文時代，當個名副其實的「寡人」，才真正是「一個人的武林」！

早在數個月前的民進黨內初選提名時，民進黨各縣市議員參選人就紛紛掛起與賴清德的「信賴」合照，即便賴清德目前沒有公開的黨主席選舉拜票行程，但賴系核心成員私下組織動員不斷。民進黨內均知蔡賴矛盾不和，但賴清德一亮劍出手選黨主席，黨內跨派系便紛紛表態歸附；唯獨蘇貞昌遲不下台，黨內派系抨擊，又幾乎看不到有人表態力挺，蔡英文「寡人」雖有意慰留，卻獨木難撐大局，這就是大勢所趨，其理至明。

蔡啟芳可是英派嫡系立委蔡易餘老爸，極盡婉轉陳請成太上皇遊山玩水之說，道盡此刻蔡英文面臨「一個人的武林」的難堪局面，蔡賴不和，黨內未必如此解讀，但若不是蔡英文遭逢選舉挫敗，欽點人選鄭文燦、陳建仁是國人皆知，賴清德能否順利出線還在未定之天。陳建仁入黨的時間點，剛好讓他符合投入民進黨總統初選提名的「兩年條款」，這一切操作勢必讓賴清德點滴在心。

吳怡農陷入「一個人的江湖」孤軍奮戰，正如同蔡英文受困「一個人的武林」窘境，能不說是民進黨完全執政7年後的另類奇蹟嗎？實在太冏了！

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