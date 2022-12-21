蔡詩萍接任台北市文化局長，深藍陣營不滿。蔡詩萍沉默兩天後，出面表示，他在政治立場是自由主義者、在台灣立場是中華民國台灣派，不曾改變，上任後為北市民服務、停止政治評論。

什麼叫做「在台灣立場是中華民國台灣派」?不在台灣，「中華民國」和「台灣派」都不見了?這樣語意不清的說詞，恰恰顯示了政客在重要問題上，含糊其辭、左右逢源的投機心理。其實，很多人不認同蔡詩萍出任文化局長，無關他是藍皮綠骨，還是綠皮藍骨，而是因為他選擇性批評時政，言詞閃爍，缺乏錚錚風骨，創造了一種不得罪當道和巨室的醬缸「政論文化」。

周玉蔻霸凌張淑娟，蔡詩萍在臉書上貼出一篇看似聲援張淑娟的大文，卻隻字不提周玉蔻的名，身為一個廣播節目主持人的公眾人物，他甚至不願(或許也不敢)公然譴責他聲聲呼喚的「蔻蔻姐」，我真不知道，這樣的蔡詩萍，敢稱自己是不黨、不群的媒體人?

當NCC甘為鷹犬，撤銷中天新聞台的執照時；當NCC屈從上意，將有線電視系統52頻道交付給華視時；當時代力量立委陳椒華揭露蔡英文、蘇貞昌涉嫌為鏡電視申照關說施壓NCC時；也不見蔡詩萍對民進黨和NCC如是箝制言論自由的醜態惡行，有什麼驚天地、泣鬼神的專業評論。這樣的蔡詩萍，敢稱自己是自由主義者?蔡詩萍的恩師，台灣自由主義的巨擘、已故的台大政治系的胡佛教授，在天之靈有知，定將痛斥蔡詩萍曲解、背叛自由主義的行徑!

蔣萬安誇蔡詩萍的「專業有目共睹，不管在文學創作或媒體表現，在未來文化政策規劃設計推動，絕對符合市府的理念。」蔡詩萍著作等身，他的著作，文字俊美而自戀，無關經世濟國。他主持過很多電視和廣播節目，也曾獲廣播金鐘獎教育文化節目主持人獎。然而，當金鐘獎、金鼎獎、金馬獎都淪為「排外內捲」的獎項時，得獎，不過是一張年資證明書罷了，絕不代表他的文化專業「有目共睹」。正如新聞界一位前輩所言，「文化」也者，是某一特定地區特定時空人類活動的總和，何來「專業」?又有誰自敢稱「文化專家」?

坦白說，過去這些年來，蔡詩萍有目共睹的「文化專業」，多侷限在庸俗的網紅文化裡打轉，連嬌妻到日本品嘗美食、蔡家有女初長成、還會寫春聯，都能成為「媒體文化界」津津樂道的話題，誰還能寄望蔡局長端出來的文化大菜?而當故宮員工摔破典藏國寶，院長吳密察專業遭人質疑時，蔡詩萍噤聲不語，也未對故宮典藏的中華文物和台灣歷史文化教育，發表過什麼鴻文讜論；蔡詩萍掌理文化局，又能端出甚麼令人驚豔的文化政策?難不成，蔡詩萍的文化概念和專業，和蔣萬安的文化理念，若合符節?

文化，不是吃飯喝酒，不是唱歌跳舞，也不是辦展覽、頒獎金，更多的時候，文化牽涉到一個社會的價值觀和典範，牽涉到是非黑白與人的德行品質。即使文化有顏色，是藍是綠，根本不是我們關心的!（作者為資深媒體人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※