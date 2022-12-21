今年上半年的俄烏戰爭爆發，讓我們看見了久違的西方陣營統一戰線。通貨膨脹欲罷不能讓美國聯準會引導了全球貨幣政策。美元獨強更好像讓美國重新拿回了失去已久的權杖。所謂第一世界的西方陣營真的重振旗鼓了嗎？我看，不盡然。

對的，我感覺第一世界已經日落西山；第二世界紛紛不甘人後；第三世界盡顯侷促不安。

從2016年的英國脫歐和川普當選開始，西方第一世界的民粹主義就開始節節上升。較不為人知的是，它們還面臨著一個深刻而緩慢的問題：增長乏力。早在疫情爆發的前一年，第一世界的GDP增長就已經不到2%了。據估計到2027年，它們的人均GDP年增長率將低於1.5%。一些國家，包括了加拿大及瑞士，數字可能逼近於零。

有人會說富裕經濟體的增長乏力其來有自，許多國家人口老化快得驚人，當勞動力市場向女性開放，大學教育普及化，重要的經濟增長動力就已耗盡，基礎建設更是早就完成了階段性任務。當然，這些國家的執政團隊仍然信誓旦旦會追求更多的繁榮，但他們的作為看起來就是口是心非。隨著2023年的衰退籠罩著全球經濟，第一世界在推動增長方面面臨的困難益發明顯。它們的長期增長勢頭正在驚人地下降，這導致了包括生活水準的停滯和民粹主義者的抱怨聲浪高漲。

在信仰民主陣營的西方社會裡，越來越多的白領階級屆臨退休，婦女的勞動參與率已經趨於穩定，基礎教育擴大帶來的邊際效益不再。隨著部分消費者越來越富有，他們把更多的收入用在了追求消費享受，生產力的提高已經不是當務之急。政治人物也在選票考量下，開始用網路操弄年輕人的思維，迎合既得利益者的政商需求，最後只是讓產業政策的發展充斥著繁文縟節和尋租的不堪入目。

老齡化不僅影響了經濟增長，還讓選民滿心關注的焦點從原本的GDP增長，轉向了自己可以領取的退休金金額多寡以及醫療保健服務的投入程度。《經濟學人》對政治人物發言的分析表明，自20世紀80年代以來，第一世界所包含的反增長情緒激增了約60%。它們把重點放在為老年人提供養老金和醫療保健上，而不是投資於促進增長的基礎設施或教育體系發展上。

此外，即使政客們說他們仍然想要增長，但他們的行為不像真的想要。結構性改變和政治衰退這兩個問題在英國最為明顯，自2007年以來，英國的人均GDP年均增長率只有0.4%。今年9月，特拉斯（Liz Truss）出任首相，承諾通過赤字融資減稅來促進經濟增長，最終卻引發了金融危機。川普承諾每年的增長4%，但他通過破壞全球貿易體系阻礙了長期的繁榮。光去年一年，美國政府就出台了1.2萬項的新規定。今天的全球領導人追求國家主義的積極度前所未有，他們相信補貼產業政策、推動保護主義和進行紓困是推動經濟最棒的途徑。

曾經，1936年的羅斯福（Franklin Roosevelt）在面對對手對他推動的「新政」（New Deal）批評時，雙方還可以理性辯證，並取得妥協空間。但今天，有理的人被迫默默承受，自覺受委屈的人變得只要我喜歡，有什麼不可以？可怕的是，在社交媒體和網軍側翼的推波助瀾下，推動改革變得更加艱難，因為是非對錯早已失焦。

更可怕的是，高不可攀的債務讓第二世界跟著以為大力印鈔理所當然。在富裕的G7集團中，民間債務從2000年以來已經上升了相當於GDP的30個百分點，發展中國家隱而不發的數據肯定更加驚人。現在，每當問題出現時，它們學會的就是迅速採取紓困，不計成本印鈔正在扭轉「今天的痛苦將是更美好未來」的傳統美德，財政補貼與紓困成為了第二世界大政府氣燄高漲的推進器。

但最讓人擔心的其實是發不出聲量的第三世界。它們會不會正在醞釀一個我們還沒有看見的金融危機？第三世界會不會出現一個全球難以承受的大窟窿？或是第三世界最後迎來的是一個難以想像的政經混亂？說實話，我也沒有答案。但在全球政治考量優先，增長回復之前，我知道你我面對的全球局勢已經截然不同，無論第一世界、第二世界，或是壓力最大的第三世界，都只能選擇在擋也擋不住的發展變局中摸石頭過河。

（作者為創投合夥人）