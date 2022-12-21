佳德鳳梨酥宣稱由於涉及商業機密，不願意被要求補件配方比例及成本給中國大陸，直接放棄補件，等於放棄了整個中國大陸市場，回頭深耕台灣。這只是個單純的食安規定問題，竟然被民進黨政府炒作成「抗中保台」，炒作到以後佳德若想要再進軍大陸，後路都被民進黨斷光了。

大陸自從2008年三鹿毒奶粉事件，對食安的要求異常嚴格。直到2008年底，全國累計篩查2240萬人，累計報告患兒29.6萬人，耗費20億人民幣才獲平息。這麼大的教訓讓中國大陸不但對三鹿負責人判了死刑，食安政策也立即上緊發條，嚴格落實。其實食安就是如此，法規都寫得很清楚，只是執法嚴與不嚴的問題。食安法規的落實又往往要依靠一次食安事件的檢討，才得以在執行面上更加精進並讓業者接受。

輸入中國大陸的食、藥品必須巨細靡遺的登錄所有的成分，甚至製作過程中的添加物，製作過程都可能是要求登錄的項目。國光的流感疫苗要進軍大陸時，被要求公布到幾乎拿到這份配方就可造出和國光一模一樣的疫苗，國光依然照做了。後來有被仿製嗎？沒有啊！國光依然在大陸賣得動，而且還有長進。這些都是大陸政府對食、藥安把關的作為，不是一個連地方政府想標示核食或萊豬產地都會被中央直接宣布無效的無良民進黨政府能夠隨意置喙的。

至於佳德所提到的涉及商業機密的問題，又是太抬舉自己了。中國大陸對於新藥核准，確實存在必須要等到國產藥物出來才會同步核准的潛規則。這是著眼於中國大陸市場龐大，一家廠商絕對吃不下整個中國大陸，貿然核准進口反倒會引藥物缺乏，價格飆漲的不良後遺症。

這樣的政策下，當然會出現國產廠商盜取商業機密的現象，但也要看看你這商業機密有沒有盜取的價值。連國光流感疫苗這種評比很高產品，大陸都不輕易去仿製。至於鳳梨酥，那就不必臭美了，想盜你的機密，買你一粒鳳梨酥化驗一下就出來了。

所以佳德鳳梨酥不想賣到中國大陸，不在於它的商業機密，而在於其隱藏的「抗中保台」機密。中國大陸的一項行之有年的食安政策，就能夠以一小塊鳳梨酥炒作上「抗中保台」的政治平台。這項政治投資對民進黨是一本萬利，對佳德可就「前途未卜」。台灣的鳳梨酥大家吃得比較多元，大陸遊客在旅遊渠道中買到的鳳梨酥比較單純，才造就了佳德的大陸同胞市場。走上「抗中保台」的死胡同後，市場會像「班班吃石斑」一樣，曇花一現。

連食安這種健康議題，都能被拿來炒上政治，就如疫苗生產及採購都能扯上政治一樣無良。台灣人不願意犧牲健康權來維護民進黨的抗中保台，大陸同胞也一樣不願意犧牲健康權，只為愚蠢的讓利給台灣不願意公布成分的廠商，是同樣合情合理的。犯不著連健康都上升到政治高度。

（作者為中華民國防疫學會理事長）