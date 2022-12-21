民進黨前立委蔡啟芳「揪戰犯」，將盤據政壇多年的柯建銘，以及在新竹市連續8年市長的林智堅堂堂入列，這兩人誼屬師生，又同為新竹鄉親，可見連許多綠營人士也都認為民進黨2022年選舉的慘敗，新竹市絕對可以稱得上是風暴的中心，也是推倒一連串政治神話的第一張骨牌。

柯建銘之所以為千夫所指，無疑是因為他在選戰期間率先掀起有關高虹安的各種風波，而且步步進逼，語不驚人死不休，將高虹安往死裡打，柯建銘縱橫政壇數十年，也從未見過他如此聲色俱厲、鍥而不捨過，難免令人懷疑其究竟是「所為何來」？

林智堅任市長8年，號稱「五星市長」，年輕有為，備受蔡英文器重，大有民進黨「明日之星」的架勢。但8年任滿，無處可以安插，遂有「竹竹併」的倡議，意圖仿陳菊之故技，挾其現任的優勢，再續任8年。但是物議洶洶，不得不打消此意。欲延續其政治生命，在蔡英文一力主導下，林智堅轉戰桃園，而特意挑選了副市長沈慧虹為接班人。

沈慧虹原本是以客卿身分入新竹市府的，但因受林智堅賞識，不僅拔擢為副市長，連續6年，且指定為接班人，但平素與民進黨接觸不多，是臨危授命才加入民進黨的。林智堅等如一魚兩吃，引起新竹、桃園許多綠營的地方耕耘者的強烈不滿，遂引伏了後來林智堅「論文門」的重大危機。其後林智堅「兩案並發」，為台大、中華先後「雙殺」，撤銷其碩士學位，徹底瓦解了原本刻意塑造的青年才俊形象，不得不忍痛宣布退選，而由鄭運鵬接棒。

林智堅的人設破滅，其原來包裝華美鮮麗的所謂「政績」，也開始逐一受到嚴格的檢視，尤其是新竹市棒球場開幕戰，竟使得重要球員因場地不良而受重傷後，連帶著新竹關埔國小、新竹火車站、新竹總圖等數以億計的預算暴增、工程的延宕以及工程的缺失，一一被揭發出來，輿論洶洶，皆以為是莫大的「弊案」，林智堅拔擢沈慧虹的用心，也遭到莫大的懷疑。

高虹安是在8月末才由民眾黨推薦，「空降」到新竹參選的，雖則學經歷俱佳，事實上並無在地的優勢，原本未必足以威脅到沈慧虹。偏偏就在此時，新竹市大老柯建銘奮身跳出，領軍向高虹安作「神風特攻隊」式的猛烈攻擊，而網軍蜂湧齊出，幾乎將高虹安批判到體無完膚的地步。高虹安多次開記者會自清，疲於奔命，不但激起了民眾對「弱小女子」的同情，聲勢不降反漲，更讓人懷疑到柯建銘與林智堅之間，是否有什麼不可告人的隱情，且與棒球場、關浦國小、火車站的預算之暴增有關，甚至還可能牽涉到民進黨中央的「前瞻計畫」的開支。

至此，疑雲紛起，而霧掩雲遮，沒人知道究竟真相如何。選舉結果發布，高虹安當選未久，北檢竟兵分八路，對高虹安展開調查、搜索，如此大張旗鼓的動作，竟然只針對著僅僅是60萬元的戔戔小數，徑寸大砲，轟擊小小鳥兒，而對數以億計的禿鷹蒼鷲，不之一顧，大有不惜讓高虹安無法宣誓就任的趨勢。如此這般地強烈動用司法力量，企圖扭轉選舉結果，如果說其中沒有蹊蹺、不是「弊案」，恐怕是沒有人會相信的。

高虹安交保請回，隨即公布了部分小內閣人選，其中最受矚目的是以查究弊案著名的現任高檢署檢察官蔡麗清，以及精通地政事務的、曾任北市府地政局長的張治祥，此二人分任副市長及祕書長的重要職位，頗似劍指疑雲重重的新竹棒球場等眾所關切的問題，大有負隅而抗的較勁姿態。連台好戲，正緊鑼密鼓，即將上演。

民間流傳，新竹市大有「祕寶」，藏寶者為誰？如何積累如許多的珍寶？寶藏何處？正是全台灣民眾最想破解的謎團。雖說為「寶」，其實就是民脂民膏，是老百姓用汗用淚，甚至用血貢獻出來的，當然人人都有探祕之心。如今藏寶圖已經是緊緊臥在高虹安手上了，而且又有經驗豐富的蔡麗清、張治祥領軍的「探寶團隊」，相信不難按圖索驥，將「祕寶」公諸於全台灣，而這也正是眾人所期盼的。

新竹市到底有沒有「弊案」？見仁見智，但不是隨便一個人說了就算數的，必也得有真憑實據攤在眼前，才能作數。從「無罪推斷」的角度來說，我是對高虹安乃至於民眾黨主席柯文哲的態度，是極表肯定的。高虹安不先入為主，定調為「弊案」；柯文哲說「沒有人說是（弊案）」，公道且允正，顯見其對司法的尊重，一切將依法而行事。新竹市有沒有弊案，當然必須加以徹查之後，才能水落石出。有據則有，無證即無，有者依法懲處，無者還以清白，沒有先入為主之成見、偏見，不誣枉、不縱放，這才是民眾所最期盼的。

台灣司法雖云「獨立」，但法院到底是誰開的，總是依執政的黨派不同而換老闆，顏色不同，標準不一，是以民眾對司法多不具信心。高虹安歸屬於民眾黨的白色力量，「白色」是最純淨、潔白的顏色，一受汙染，就等如失去了清白，是不能不謹慎護惜的。高虹安必須謹記，新竹市到底有沒有「弊案」，不僅僅關涉到「弊案」的有無，更關涉到司法的獨立、司法之在民眾間重新建立信心的大事，中道而立，正道而行，這才不枉新竹市民推選出她任市長，也才不辜負借重蔡麗清、張志祥的初心。

（作者為退休大學教授）