繼北檢以涉詐領助理費案兵分八路、大陣仗搜索新竹市長當選人高虹安的住家及辦公室後，苗檢以聯合競選總部主委涉賄選為由，對苗栗縣長當選人鍾東錦提起當選無效之訴。

這兩案都發生在當選人即將就職之前，外界強烈質疑執政的民進黨因為敗選、輸不起，因此想以司法程序讓當選者無法就任。事實上，內政部次長陳宗彥日前受訪時就提到，依法律規定，縣市長當選人如果無法在12月25日宣誓就職、且未於3個月內補宣誓，則視為缺額，將辦理補選。

這次新竹市和苗栗縣首長選舉都出現所謂的「三腳督」現象，或許民進黨本以為如此一來，勝選的機率就可大增。不料，選民自動棄保、集中選票，最終民進黨候選人在這兩個地方都沒有當選。

選前，檢調本來就對高虹安「大刑伺候」，但高虹安還是順利當選；選後司法動作變本加厲，甚至不顧目前為立法院開議期間，硬是帶走高虹安立委辦公室主任，並依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌，諭令高虹安以60萬元交保候傳。

此事引發外界譁然，不料，緊接著苗檢也出手了，僅因聯合競選總部主委與樁腳涉嫌涉賄選，就對鍾東錦提起當選無效之訴。以賄選行為提起當選無效之訴屬於民事告訴，並不採嚴格證據，且二審即定讞，一旦法院判決當選無效確定，鍾東錦將被解職。

2018年當選高雄市長的韓國瑜，在咸認是民進黨的操作下，2020年遭到罷免，陳其邁補選高雄市長成功。可見民進黨選不上就硬搶，已經上癮了。司法是公平正義的最後一道防線，請拿出專業和良心，不要成為民進黨奧步的幫凶。