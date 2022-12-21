大陸海關總署暫停台灣部分食品進口事件，餘波盪漾不止，在蔡政府、尤其是主管機關農委會、衛福部食藥署及親綠媒體和綠營側翼的操作和帶風向下，這個事件一度演變為「大陸刻意為難台灣」的政治事件，然而，經過多個熟悉大陸相關規定的農業粉專深入說明，真相已大致釐清，問題的關鍵在於蔡政府申請錯誤，才造成那麼多台灣業者進口大陸受阻。

糕餅水餃分不清 低級錯誤

本月9日，大陸海關總署網站標記暫停台灣部分食品企業進口。對此，蔡政府有回應三部曲。首先是，農委會主委陳吉仲將事件定位為「大陸對台灣採取的歧視性措施」，因此將向世界貿易組織（WTO）提出申訴。然而，由於陳吉仲已多次表示要向WTO申訴卻始終未有進展，因此農民及相關業者對蔡政府所謂「向WTO申訴」的做法是否能及時發揮效果，產生很大的質疑。在野黨及農業粉專查詢WTO官網，發現蔡政府根本沒有就所謂大陸對台貿易打壓提出抗議。

蔡政府一計不成、再生一計，衛福部食藥署署長吳秀梅稱，業者是不願提供配方占比所以才拒絕申請。蔡政府並以台灣知名鳳梨酥品牌佳德為例指出，台灣之所以有那麼多食品沒有進口大陸，是因為這些業者根本就不想去大陸，並不是大陸禁止。言下之意，這些食品進口大陸「非不能也，而是不為也」，因為不願填具生產過程、成分、比例等商業機密，所以業者不願、甚至不屑前往大陸。

由於這種說法非常符合蔡政府一貫採取的抗「中」政策，因此佳德受到民進黨及綠營側翼極大的吹捧，一時間，「護國神酥」之名不徑而走。然而，有關鳳梨酥的製作過程、成分等資訊，連網路都可以輕易取得，實在談不上是什麼機密。再者，農友發現，佳德等業者進口大陸之所以遭到暫停，根本理由是「錯把馮京當馬涼」，把理當申請為「糕餅類」的食品誤申請為「包餡麵食」，名實不副，進口才會受阻。知名農業粉專更提出佐證質疑，是食藥署向業者公布的資訊錯誤，把鳳梨酥當成冷凍水餃註冊，才會造成糕餅業者被對岸暫停進口。

官員硬拗不認錯 企業自救

面對如此難以想像的「低級錯誤」，吳秀梅竟嗆說，大陸提供的分類編碼本來就沒有「糕餅類」，食藥署不得已才會以「包餡麵食」類別申請云云。不過，這個說法很快就被否定。臉書粉專提出新事證，說明多家原先以「包餡麵食」類別申請未過的業者，在修正為「餅乾、糕點、麵包」後，就從「暫停進口」改為核定「有效」。可見吳秀梅的說法並不正確。

至於陸方要求業者揭露成分等資料，網友查證大陸相關規定並不是針對台灣，美日韓等各國食品進口到大陸，同樣必須進行提供相關資訊；此外，食藥署對國外食品進口台灣也有相同的規範，要求標示詳細製程與成分比例。換言之，這是基於食安的要求，並非吳秀梅開口閉口所說的「政治打壓」。

之後，蔡政府祭出第三招，控訴陸方要求台灣申請的期限硬是比其他國家地區提早了一年，所以大陸給台灣的貿易條件就是明顯嚴苛許多。農業粉專很快提出說明指出，大陸的這項規定是針對食品內含日本「福食」相關縣市原料的業者，不是針對台灣。

至此，蔡政府對大陸暫停部分台灣食品進口的三大謊言，已全部遭到打臉。然而，包括陳吉仲和吳秀梅在內的官員至今仍不思檢討、改進，不向受影響的業者致歉，也未提出任何彌補措施。業者不但要承受政府失能、失職所造成的損失，甚至被迫加入兩岸爭端。如佳德就曾公開表示，「聳動的新聞標題，完全非佳德的本意。」話雖說的含蓄，但不願被捲入「認知作戰」漩渦的意思，不言可喻。

民進黨為了抗中，不惜犧牲業者的權益，大陸會不會為「反抗中」而收緊ECFA早收清單的優惠？果真如此將對台灣經濟造成重大影響，民進黨政府需未雨綢繆，企業界也要設法自救。