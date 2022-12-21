每一位總統都希望歷史留名，為後人所懷念，蔡英文應不例外。她5年來民意支持度多能維持高檔，原本很有機會光榮結束任期，但九合一選舉慘敗，尤其執意提名屬意人選，不惜沒收黨內民主，結果「小英男孩」全部敗選，民進黨潰敗。選後她辭卸黨主席，卻慰留蘇貞昌，黨內亂成一團，選舉檢討遲未出爐，黨內派系相互攻訐，醜態畢露，選民對民進黨更加失望，果然嘉義市長補選民進黨狂輸，民進黨支持度摔落10.7個百分點，落後於國民黨，她自己的贊同度也滑落10.7個百分點，不贊同度高於贊同度，歷史地位岌岌可危。

台灣修憲改採總統直選制，已歷經4位總統，李登輝實現寧靜革命，完成民主改革，歷史地位雖有爭議，但正面多於負面；陳水扁與馬英九雙雙失去政權，算是失敗的總統；蔡英文2020年當選連任宣示要打破8年政黨輪替魔咒，展現無一己之私的大度，讓人動容。

不過，她的實際表現卻背道而馳，九合一選舉提名堅持己見，黨內離心離德，竟成為蔡英文「一個人的選舉」；賴清德志在總統大位，蔡英文卻有自己的盤算，先有栽培鄭文燦之意，鄭文燦聲望受挫後，又傳出陳建仁入黨布局2024大選的消息，反對黨解讀蔡英文圍堵賴清德，「蔡賴關係」貌合神離，更突顯蔡英文的權力慾。

四大地雷 一念之間

如今民進黨大敗，賴清德出乎意料參選黨主席，記取2019年大意失荊州的教訓，主動出擊以防蔡英文掣肘。蔡英文剛剛輸掉選舉，台灣處境又內外交迫，黨內新太陽光芒萬丈冉冉上升，她卻有如夕陽加速西沉，她會如何解讀當前形勢？準備採取什麼對策因應，將決定她的歷史地位，而這一切都在她一念之間。

首先，她要處理好「蔡賴關係」，並能說服蘇貞昌放棄權力，組成耳目一新的新內閣，讓民眾對民進黨再次燃起希望。新閣揆人選最好經蔡賴共識產生，能成為兩人憲政危機的緩衝器，未來一年多，新內閣若能平順執政，避免黨政衝突，蔡英文的第一個歷史地位危機就可以解除。

蔡英文歷史地位的第二個地雷，在對外高唱民主價值，對內實施威權，破壞行政、立法、司法三權分立，壟斷政權，檢調對黨政機關俯首聽命，肆意侵犯人權，教育部公然干預大學自主，監察院、中選會、 NCC等機關獨立性遭破壞殆盡，關中天新聞台以掌控媒體，成立促轉會與黨產會等新機構以打擊在野黨。蔡英文不召開記者會，只接受國外媒體專訪，民眾對重大議題的質疑，既不說明，也不解釋，更不回答，只借力網軍操控自媒體，但網路編織的形象非常脆弱，九合一選舉已證明。

經濟下滑 最大風險

威脅蔡英文歷史地位的第三個地雷，是迫在眉睫的戰爭。6年執政兩岸關係急速惡化，全球公認台海是地表最危險的地方，蔡政府不得不擴編國防預算、延長兵役役期，但台灣70年和平，民眾普遍厭戰，讓在野黨輕易喊響「票投民進黨、青年上戰場」的口號，而成為民進黨敗選重要原因之一。預期未來兩年，兩岸關係仍將繼續惡化，美中、美日關係會非常複雜，雙方都在激烈競爭中尋求合作，以避免爆發衝突，蔡英文會如何做出判斷與決策？

她可以選擇避免與大陸對抗，讓民眾感受到國家更安全，第三個地雷就可以拆除。但她更可能升高對抗，前國安會祕書長蘇起在日前一場研討會中，對蔡英文明年可能到美國國會發表演講表示擔心，兩岸對抗升級對民進黨打「抗中牌」有利，卻會讓台灣處境危險，她的選擇不但將決定她的歷史地位，也將決定台灣的終極命運。

蔡英文歷史地位的最大風險在經濟，今年第4季景氣急遽反轉向下，出口訂單與外銷金額銳減，預估全年外銷訂單年減幅達1.9%，明年出口將負成長0.22%。出口減少、投資熄火，明年GDP成長率預估僅2.75%，將是7年來最低，但物價將持續上揚。過去幾年GDP高速成長卻未能受惠的年輕人、薪水階級與基層勞工，生活將更困難，經濟會是蔡英文歷史地位的最大地雷。