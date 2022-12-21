美國國際關係理論大師米爾斯海默日前接受網路媒體訪問，認為美國領導的西方國家在烏克蘭引爆戰爭是在玩俄羅斯輪盤，從事一場可能會引發核子大戰的豪賭。他認為俄羅斯的軍事表現讓他出乎意外，烏克蘭憑藉民族主義堅定的抵抗意志，拖延住俄羅斯的軍事進展，但他認為烏克蘭能夠打敗俄軍這種想法是「愚蠢的」。他堅持他的「大國政治」邏輯，他認為烏克蘭戰爭是北約東擴的結果，西方國家必須承認俄國的大國實力與地位。

在這次訪談中，大師維持他一貫的立場，獨排眾議，反對支持烏克蘭。但是對於台灣問題卻出現與幾年前不同的說法。

米爾斯海默曾於2014年在美國《國家利益》期刊發表文章〈向台灣說再見〉，2018年重刊並把標題改為更悲觀的〈安息吧，台灣〉，文中點出崛起的中國目標是取代美國在亞洲的勢力，成為區域霸權。在中國不斷強大的同時，時間不在台灣這一邊，最終台灣將無法避免成為中國的一部分。既然如此，美國對台防衛承諾的減弱，也是必然的趨勢。這篇文章被視為將「棄台論」觀點表述的最清晰的文章之一。

他認為，美國必須遏制任何區域霸權的崛起，就像過去遏制德國、日本、蘇聯一樣，美國也必須遏制中國崛起。他認為美國雖然應該防衛台灣，但是照他的大國政治理論，中國隨著國力增長，必然走向區域霸權，並進一步排除美國在亞洲的勢力，這個趨勢無法阻擋。再者出於安全需要以及民族主義，並攸關中共統治的合法性，中共對統一台灣有強烈的決心，完全沒有妥協的空間。

在這種情勢下，他認為美台抗中的關係難以長久，因為台灣離美國太遠，美國軍事投射能力無法在台海取勝。再者，美國擔心如果對解放軍發動大規模攻擊會引起核戰。最重要的是放在利益權衡的天平上，台灣非美國核心利益，還比不上韓國。所以他認為美台反中聯盟能維繫多久，美國是否願意長期支持台灣是一個懸而未決的問題。台灣不能依賴美國抗中必須自己作出選擇。

當美國對中國發動貿易戰，特別是俄烏戰爭爆發後，大師的立場有了很大的變化。多次表示要竭盡全力遏制中國。而為了遏制中國，保衛台灣對美國來說就很重要。他相信，一旦兩岸發生衝突，美國勢必為台灣而戰且不惜犧牲。身處台灣的我們當然樂見大師的轉向，呼籲美國更支持台灣。但是我們也要冷靜地提出幾個問題；第一，大師一貫主張「聯俄制中」，當俄國因為俄烏戰爭徹底倒向中國，大師憑什麼認為現在美國比六年前更有實力遏制中國在亞洲的崛起？第二，大師過去認為台灣的重要性不如日韓，不值得為台灣犧牲，為何台灣一夕之間又麻雀變鳳凰？第三，大師認為俄國有核武，西方必須承認俄國的大國地位與安全需求，西方不應該犧牲烏克蘭，不應該在烏克蘭與俄國賭俄羅斯輪盤；同樣地，中國也是擁核國家，東亞歷史上的大國，世界第二大經濟體，美國卻應該在台海進行另外一場豪賭？

（作者為退休大學教授）

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