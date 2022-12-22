從2013年初到北京至今近10年，大陸國家大劇院管絃樂團第一小提琴手、台灣青年李佳穎說，這十年是自己人生的黃金時期。

李佳穎，出生於台灣新北市，4歲學鋼琴，8歲誤打誤撞進入學校絃樂團，被分配拉小提琴。

「我的夢想就是成為一名音樂家」，李佳穎回憶，自己從小對聲音敏感，「都不太需要學習辨析音高什麼的，自己能摸索出來。第一個學會的曲子不是樂譜本上的，而是自學了一個咖啡廣告的配樂。」

中學畢業，李佳穎考入東吳大學音樂系、主攻小提琴，大學畢業後到德國弗賴堡音樂學院深造，取得小提琴演奏碩士學位。

李佳穎(左)與維也納愛樂樂團小提琴首席Rainer Honeck一起演出後合影。 （中新社）

「北京是我畢業後最想去的地方」，李佳穎說。當時距北京成功舉辦（夏季）奧運會過去了5年，他認為，經過如此重大國際運動賽事的舉辦，北京各方面一定更優秀，「我當時就想一定要來看一看。」

最初半年，李佳穎邊在培訓機構教學生拉琴，邊熟悉京城的生活，也慕名去國家大劇院聽音樂會，內心升騰起要到國家大劇院工作的想法。

念念不忘，必有迴響。半年後，李佳穎盼到了國家大劇院管絃樂團面向社會招聘的信息。憑借紮實的演奏功底，他順利考入樂團並進入小提琴第一聲部。創建於2010年的國家大劇院管絃樂團，已演繹近70部國家大劇院版歌劇，成就了瓦格納《羅恩格林》《紐倫堡的名歌手》、普契尼《西部女郎》等多部重磅經典的中國首演，並擔綱印青《長征》、郭文景《駱駝祥子》等17部中國歌劇的世界首演。

在武漢巡演期間，國家大劇院管絃樂團為李佳穎慶祝生日。 （中新社）

「我們樂團比較年輕，但在國內也是相當頂尖。樂團與世界其他國家和地區的主流劇院聯繫非常密切，運營方式先進，未來可期。」說起樂團，李佳穎言語中流露出歸屬感與自豪。

2014年，加入樂團不到一年的李佳穎隨樂團到美國、加拿大巡演，之後還去過義大利、阿聯酋等國家和地區，「我們每年都有世界巡演，國內巡演也有。」李佳穎說。回憶起到歌劇之鄉義大利演出中國歌劇，他依然感覺「特別震撼，也特別有意義。」

對李佳穎來說，感受更深的是高強度演出對個人成長的促進。「我們一年要演100多場，包括歌劇和音樂會等，需要在很短的時間內掌握很多曲目。這是很大的挑戰。」

歌劇是李佳穎在學生時代比較不喜歡的演出方式，接觸也較少；因為工作關係，現在須經常演奏歌劇，而且一演就是三個小時起。「接觸了很多歌劇後，我發現歌劇確實是古典音樂之精華。」李佳穎說，歌劇顛覆他以前的認知，演奏想法和方式也有很大改變，「是非常好的成長」。

工作之外，李佳穎會和同事朋友聚餐，也喜歡在京城四處探訪。「北京進步太快，變化太大了，」李佳穎感慨，各種拔地而起的新建築，以及共享單車、移動支付等各種便利的生活形態，「在北京就感覺哪哪都特別火熱，充滿活力。」

李佳穎也投入到兩岸文化音樂交流等相關項目中，希望更多台灣年輕人來認識北京，瞭解大陸。他與幾位在京台胞共同參與主辦的「兩岸文化交流音樂比賽」將於12月24日在台灣地區舉行初賽，比賽優勝者預計明年2月可以到北京參觀體驗。

不久前李佳穎還拿到了國家大劇院的終身合同，「這是對我工作上的肯定和能力的認可」，他說，非常開心在北京和國家大劇院度過人生的黃金十年，未來人生的規劃依然是留在樂團，繼續精進。（邢利宇/中新社記者）

（本文來源：中新網）