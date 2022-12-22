日本二戰期間對華侵略，在民國26年12月發生了一場「南京保衛戰」，南京是當時中華民國政府的首都，地理位置特殊，有象徵意義，對國際視聽影響很大，日軍勢必拿下南京，逼迫中華民國政府屈服。因此，在這場戰役中，許多國軍英勇獻出了自己的生命，先烈的名字與事蹟萬古流芳，刻記在台北忠烈祠的牌位之上，永享崇祀與追思，但仍有許多無名國軍英雄，用鮮血譜下動人心弦的壯歌，後世卻無法查證他們的名字，令人無限感傷。

在這僅記錄真實3則南京保衛戰中，國軍抗戰英雄基層的英勇故事，希望將他們的愛國情操傳達給後人，他們如同蘇芮的《鋼鐵的心》這首歌，歌詞內容寫道：「生命有盡而希望無盡，用我熱血再一次奮起，就算無名也頂天立地。」

日本上海派遣軍和第10軍在攻陷南京後浩浩蕩蕩入城。（圖文：莊秉漢）

第一位是吳其蘇連長，廣東省惠來縣人，陸軍官校第7期，在軍校畢業時成績優異，留在學校擔任教導總隊第二團排長，後來升任第五連上尉連長。南京保衛戰中，奉命率連隊駐守紫金山，民國26年12月12日黃昏，在保衛戰打響的第9天，日軍突破南京的周邊防線，各城門、陣地相繼失守，吳其蘇接獲上級倉促下達的撤退令，但他不願突圍而出，吳其蘇連長看著來勢洶洶的日軍，他向一起戰鬥數天的連上弟兄喊話：「國父創建中華民國，紫金山乃是孫中山先生陵墓所在地，我們怎麼可以讓敵人踐踏中山陵！」

全連殘存的弟兄在吳連長激勵下，決定抵死不退，持續浴血拚搏予以還擊，日軍發動十餘輛坦克，對紫金山陣地展開瘋狂進攻，但該連面臨彈盡糧絕、死傷殆盡，眼看陣地即將失守，吳其蘇連長明白已走到生死存亡最後關頭，為了阻攔日軍坦克，吳其蘇退無可退，他沒選擇給自己留活路，決定全身綑綁手榴彈，以血肉身軀做最後的尊嚴抵抗，他趁敵毫無防備，滾向日軍坦克，與其中一輛行進坦克同歸於盡，一聲巨響後，坦克分崩離析，吳連長血肉橫飛，倖存連上弟兄目睹悲壯莫名。

吳其蘇連長縱使被強敵包圍要脅，但是他沒有低頭，也絕不妥協，用生命彌補彈藥的不足，以死阻擋日軍進逼，征服了他的敵人，壯烈成仁流芳百世，年僅29歲，國府軍委會特頒「榮哀狀」表彰其忠烈。

在南京雨花台，當天同樣發生一名連長誓死不退的悲劇，在陣地失守前的激烈戰鬥中，有位不知道姓名的連長，他的左手被日寇機槍射斷3根手指頭，只是那3根斷掉的手指，仍與他的左手掌骨肉相連，紅糊糊臨著鮮血流淌著，這對連長來說，如此指揮戰鬥非常不方便，他決定忍著痛楚，用右手將受傷的左手手指抓住，咬緊牙根，使勁往外拉扯，硬是把3根斷指撕裂而開，試想，兒時乳牙換牙，用手指搖晃拔牙或許簡單，這名連長硬扯下3根手指頭，忍受劇痛繼續戰鬥，這是需要何等勇氣與無懼。

後來，連長高舉著少了3根手指頭的左手掌，右手舉著槍向部隊高喊：「我們寧願戰死在戰場，決不偷生做亡國奴，衝呀！衝呀！」他的連隊弟兄看到連長只剩下兩根手指頭的左手掌鮮血併流，悲痛之餘，深深受到激勵，打死不肯撤退，也奮不顧身地向日軍展開激烈肉搏戰，遺憾地，連長和弟兄們的喊殺聲被敵人的槍砲聲掩蓋住了，他們倒在雨花台的煙硝中，拚到最後一兵一卒，犧牲成仁。

最後一則史實是發生在12月13日的上午，這是南京保衛戰的尾聲，南京城在下關長江江邊擠滿了潰退的國軍散兵，他們死命尋找北渡求生機會，相互爭搶岸邊的木筏、叫喊謾罵、喧鬧混亂一團，眼看著日軍的前鋒部隊一步步進逼下關。

大敵當前，有一位不知姓名疲累不堪身穿黃呢絨軍服的上校軍官，他被一群國軍散兵包圍住。

大家喊著：「長官，你指揮我們回去抵抗一下好不好？」

上校軍官回說：「我是一名軍醫，我不懂軍事指揮。」

一名散兵說：「長官，你只要命令我們打就行了。反正，也不過一個死字，20年後還是好漢一條。」

這位上校軍醫官拗不過這群散兵，同意了他們的請求，他舉起長臂高呼說：「弟兄們，咱們向日本鬼子殺去！」士兵們就這樣聽從上校軍醫的指揮，提起槍往日軍的追兵裡頭衝，向敵軍前衛部隊開火，日寇萬萬沒想到，在國軍敗退倉皇逃亡的江邊，還遭遇散兵自殺式瘋狂抵抗還擊。

這位激發愛國心的上校軍醫官，和臨時由他「指揮」的一群士兵，悉數慷慨赴義陣亡了。

在英國《倫敦新聞畫報》曾經刊登出一幅照片，照片中，我們看到南京城中華門正中間的城牆上寫下「誓復國仇」4個大字，這是南京城即將破城之際，守軍國軍第88師士兵在城牆憤恨時所寫的，中華門城破，滿地是棄置著士兵殉國的屍體，震撼著國際人心，這「誓復國仇」猶如無聲的號角，要讓國人銘記國仇家恨，誓復中華民國。

英國《倫敦新聞畫報》曾刊登一幅照片，南京城中華門城牆上寫「誓復國仇」四個大字，震撼國際人心。（圖文：莊秉漢）

國都南京淪陷，成為所有中國人民的傷心地，城破之日，也是侵華日軍屠城浩劫和南京百姓苦難的開始。雖然最後國軍在國都保衛戰沒能守住南京市，無疑是所有國民革命軍心裡的痛，「誓復國仇」成為抗戰國軍共同責任與心願。

8年後……中華民國國軍前仆後繼犧牲320萬餘人，終將日寇趕出神州大陸，青天白日滿地紅的國旗再次從南京總統府冉冉升起。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）