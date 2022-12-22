俄羅斯國防部12月19日指稱太平洋艦隊所屬4艘（俄國將由太平洋艦隊旗艦瓦良格號飛彈巡洋艦、薩波什尼科夫元帥號護衛艦、20380型守衛型護衛艦俄聯邦英雄阿爾達爾•齊登扎波夫號、完美號），已從海參崴出海，將抵達中國大陸東海海域，參加12月21日至27日中俄海軍「海上聯合2022」演習（參閱0905尚青論壇》中俄海軍聯演 繞台也成新常態？）。日本防衛省統合幕僚監部12月21日立即公布俄羅斯作戰艦4艘，12月20日至21日由日本海經對馬海峽往東海航行。

隨後中共國防部於12月20日公布，「根據中俄兩軍年度軍事合作計劃，12月21日至27日，兩國海軍將在舟山至台州以東海域舉行海上聯合-2022聯合軍事演習。此次聯演旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作伙伴關係」。中方將納編2艘驅逐艦（052D型/133包頭號、052C型/152濟南號）、2艘護衛艦（054A型/515濱州號與546鹽城號）、1艘多功能補給艦（903A型/904高郵湖號）和1艘潛艇（以往假想敵以基洛級擔任、亦可能由039A/B參演）、固定翼預警機、反潛巡邏機、艦載直升機等。由於中俄海上演習範圍最南端台山列島以東海空域，接近台灣，此舉引發台、日高度關注！

中俄海上聯合2022演習。（圖／作者陸文浩繪製）

首先，中、俄海軍從2012年起，迄今（2022）年共計舉行12次。雙數，2012、2014、2016、2019、2022年為中共海軍司令部主導，北海艦隊、東海艦隊、南海艦隊三個輪流主辦、先後分在山東青島、東海、廣東湛江以東等一帶海空域、每年各1次，迄今共5次。另由俄羅斯主辦2013年1次、2015年2次、2017年2次、2021年1次，共計6次中俄海上聯合演習，分在日本海至彼得大帝灣海空域、地中海，以及彼得大帝灣海域與克列爾卡角沿岸地區和日本海海空域、波羅的海海域，以及日本海至鄂霍次克海、俄羅斯彼得大帝灣至日本海一帶海空域；（如歷年中俄海上聯合演習統計表、示意圖一）其中去年「中俄海上聯合2021」演習後進行中俄聯合巡航，編隊航行日本周邊海域到東海後分航各自歸建，此舉係針對去年美英日三國航母在日本以南之西太平洋進行聯合演習之反應。

其次，從本次中俄海上聯合2022演習的態勢，以及中俄海軍聯演旨在「展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」。不排除針對近期美日印澳等軍事同盟11月份先後在日本以南之西太平洋進行「馬拉巴爾2022」、「利劍」等聯合演習有關，屬於東部戰區「戰區主戰」之「近海防禦」中俄海軍聯合作戰。

從早期中俄海上聯合演習均以聯合防空、反艦、反潛等主要科目，隨著近年美日軍事同盟聯合軍演、去年英俄法澳印等艦船抵進日本以南之西太平洋等進行海上聯合軍演等戰略態勢在第一島鏈圍堵中共機艦進入西太平洋，並以「印太戰略」支持台灣，引發俄羅斯總統普丁支持中共、解放軍維護領土主權行徑。

對此，中俄海空軍聯巡逐漸頻密者、2021年中俄海軍於「中俄海上聯合2021」在日本海一帶海空域演習後，突破日本島際間國際海峽（津輕海峽）、橫切進入西太平洋，以「繞日」之舉向日本戰略威懾展示中俄海軍聯合巡航，令日本海空軍全程監控。

此次中俄海上聯合2022最南端，在福建台山列島以東一帶海空域進行，從前述、以及中俄海軍聯合軍演每次逐次提升戰略夥伴態勢、雙方演練機制「傳統安全」與聯合防空反艦反潛等海上戰術，不排除中俄海軍於「海上聯合2022」演習結束，中俄海軍編隊可能再次循以往之經驗，經過我釣魚台海域向日本示警後，過宮古海峽進行西太平洋，協同進行「中俄海軍聯合巡航」並威懾亞太美日等軍事同盟介入共產勢力維護台灣安全。

中俄海上聯合歷屆演習。（作者陸文浩整理製表）

最後，筆者發現這次中俄海上聯合2022演習，雖以東部戰區海軍為主，但中方艦船編隊特別有納入北部戰區海軍054A型護衛艦參與，可見這次中俄海軍聯演中方指揮層級提升為「中央軍委」。

再者，如中俄海上聯演結束後，中共東部戰區海軍延續去年「中俄海軍聯合巡航」慣例，中俄海軍編隊航跡向東，由東海經宮古海峽進入西太平洋，抵近日本沖繩縣大東島西南至東南一帶海空域之際，則不排除與中共北部戰區海軍遼寧號航母戰鬥群來個紅藍軍對抗，演習即刻提升至「軍委管總」之戰略層級。延續12月19日中共東部戰區海軍航空兵轟-6機2架（可掛載空對海之鷹擊12遠距攻船飛彈）由東海經宮古海峽，過沖繩縣大東島東南空域，推斷與北部戰區海軍遼寧號航母編隊進行海空聯訓、紅藍對抗、中共東部戰區海軍航空兵模擬攜帶空對海鷹擊12打擊北部戰區海軍航母戰鬥群、遼寧號航母戰鬥群之055型、052D型驅逐艦與054A型護衛艦模擬航母艦隊防空科目。（如示意圖二）我方須專注上述是否會伺機貼近台灣東部海域演訓，並綿密部署防空與對海飛彈機動車，以及偵蒐裝備，以為因應。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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