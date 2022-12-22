目前全球高達90％的先進製程晶片都在台灣生產，又因大陸受美限制不能購買，故幾乎都只賣給美國企業，但因美中爭霸，激化台灣「抗中保台」，兩岸關係倒退至幾乎兵戎相見的地步。由美國激化的台海不安，給其分散台灣半導體先進製程生產移至美國的藉口，期以重建美國半導體生態系。長期以來台灣就有生產資源五缺問題，半導體到海外生產已是遲早的事，且只要客戶有需要，生產是可以配合市場需要前往設廠，當核心技術保護及外流問題能克服時，就會考慮到客戶所在地生產，故台積電到美國生產是遲早的事，就如同台積電到大陸設廠一樣，除可與大陸客戶緊密合作，使客戶更加依賴業者的產品，更能穩固業者的市場地位。但此次台積電赴美設廠，卻不是從經貿因素評估的結果，完全是地緣政治的決策。

2021年台積電開始興建亞利桑那州先進製程5奈米廠(AZ廠)，預計2024年量產，月產能約2萬片；2022年12月6日AZ廠舉行移機典禮，不但美國總統拜登，還有商務部長，及多位科技界大老如蘋果、超微、輝達等企業執行長出席；台積電此次投資400億美元在此進行兩期設廠計畫，第一期預計2024年量產5、4奈米晶片，第二期則是3奈米晶片，預計2026年量產，兩期工程完工後將有6座先進製程新廠，合計年產超過60萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400億美元。難怪拜登總統喜悅地高喊：「美國製造業回來了！」。然而台積電創辦人張忠謀一句「全球化幾乎死了，自由貿易幾乎死了」，像是為拜登及該廠的未來背書，也是為全球化畫上句點。

張忠謀曾說，以台積電在美國奧勒岡設廠25年的經驗，在美國製造晶片成本，比台灣貴50％，欠缺市場競爭力，即使美國每年補貼，也無法建立完整的供應鏈，多年前美國設廠經驗是一個噩夢。台積電總裁魏哲家坦承，台積電離開了台灣的生態系、人才，又將如過去一樣困難重重。所以此次亞利桑那州廠建廠規劃是三者要一次馬上到位，要大規模群聚一次建廠，要建立美國在地半導體生態系，要大量移民台積電人才赴美加入生產。如此可知，為何會有年產超過60萬片晶圓投資，會有台積電相關衛星廠大規模赴美建廠，會出現超過10架包機飛往美國；地緣政治壓倒一切，美國反全球化的種種系列措施，加上政府無能阻抗，台積電顯然沒有選擇的餘地，甚至為求成功只能放手一搏。

中美爭霸一日未歇，台海戰爭陰霾不散，全球化產業供應鏈即將告終，世界已走向中美兩極化產業供應鏈階段，半導體已是如是。全球近70％的晶片需求在中國大陸，大陸過去因自製率低，只能依賴進口，其進口總金額已遠高於石油，是最大宗進口商品。今年大陸因受景氣及封城影響，使得晶片進口大減，前3季進口晶片數量較上年同期減少了12％約610億片，晶片進口大減，除了因景氣因素外，也因大陸14奈米以上中低階晶片的成熟已能國產替代，及美國對先進製程晶片出口限制使然。美國結合台灣、日本、歐盟、韓國封鎖大陸，大陸只好自立自強，短期是美方佔有優勢，但將來如何則尚待觀察；目前中低階成熟製程晶片大陸已能量產供應，台灣成熟製程也只供應美方各國，未來是否會供過於求，值得關注。

綜上所述，台積電用先進製程規劃美國新廠，我政府對國人宣稱，這是國力的展現，這不只符合美國政府的期待，還能運用美國資源緩解國內五缺的困境，而美國新廠的經營團隊，甚至能更進一步掌握最先進的半導體技術與新產品資訊，但實情真是這樣嗎？台積電深知此次赴美建廠，生產離開台灣的半導體生態系和人才，是很難複製在台灣的成功模式，所以此次亞利桑那州廠建廠是三者一次馬上到位，其根本原因不難預測，是為避免台海戰爭先進製程廠被毀，而將先進製程生產基地建在美國。國人質疑半導體「去台化」不是完全沒有根據。回到根本，如果兩岸得以維持長久和平，台積電沒有被摧毀的疑慮，自然能持續提升製程技術，根留台灣，毫無懸念。