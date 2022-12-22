｢仗義每從屠狗輩，負心多是讀書人｣，民進黨老黨員蔡啟芳揭竿起義，父子倆唱雙簧發出了第一槍；｢保皇黨｣陳其邁跳出來護主：｢哪位不需檢討？請黨內注意言行｣。不過民眾卻是發覺，草莽氣息重的蔡氏父子說的是真話；那些實際掌權的假學歷讀書人才是敗壞民進黨的罪人。

現在民進黨真個是山雨欲來風滿樓，代表｢革新派｣的賴清德勢力已大動干戈，圍繞在蔡英文身邊的｢保皇黨｣狀似困獸猶鬥，會不會來一個翻天覆地的大行動，誰也不敢預料。

保皇黨賴以自持的是行政資源在自己手上，各地蕃鎮即使想叛變也得忌憚三分，因為閣揆蘇貞昌還在幫忙頂著，他最後會押寶哪一邊？或者夾縫中異軍突起，黃袍加身也說不定。

其實，革新派也不是沒有籌碼，就跟國共內戰時期，老蔣被逼下野，雖然交出了總統職權，但仍保有國民黨主席之尊；李宗仁雖然繼位總統，但令不能下行，底下的人不聽他的、共產黨也把他當鱉十，最後還是黨主席說的算。

所以說，｢革新｣與｢保皇｣之間裂痕會愈來愈加劇，似乎已嗅到一股腥風血雨的味道。話雖如此，國民黨還是不能掉以輕心，一旦鬥完之後，民進黨立即定於一尊，槍口一致對外，歷次的敗選應該給國民黨長點記性。

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