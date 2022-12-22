敗選不是世界末日，更不是國安危機，因為敗選而召開國安會議，這是標準「診錯病情投錯方」！

地方公職人員選舉能否勝出，真正議題是地方政府層級治理（governance）表現能否讓民眾滿意，參選政治人物可否被選民接受，只有綠營胡亂端出應該在中央公職人員選舉層級辯論之議題，對於民眾所關切事務無感，所以連死忠基本盤都不好意思出來投票相挺，這真是扯到啥個國家安全議題，真是看不懂要召開國安會議幹嘛？難道民眾已經開始懷疑統治（ruling）正當性，讓總統嚴重感受到國安危機嗎？

社會各界對於總統神隱數百日，一直不與媒體互動早就覺得莫名其妙。總統到底是為何在迴避媒體，到底為什麼在躲媒體採訪或提問？請問本次地方公職人員選舉中，國家安全體系從提名、競選到投票開票，究竟是有那個國安機關涉入其中？又有那個情報單位或是治安機構犯下錯誤？

真是幫幫忙，選舉敗選跟國安體系有個鳥關係，蔡英文當總統已經好幾年，難道到現在都還搞不清楚，國安體系在執政黨敗選過程中，並未涉入選務，更沒有犯下任何過失與錯誤，請問敗選後，社會民怨沸騰，卻想到要召開國安會議，請問蔡總統幕僚團隊是否精神錯亂呢？

假若真正要就國家安全議題對症下藥，其實必須面對「美無償軍援跳票，台灣必須12年內償還貸款」，也就是目前美國國會撥款委員會所顯現對我提供軍援款項無法兌現之現實狀況。

此狀況讓人感覺好像是晴天霹靂，但絕對不是完全出人意表，事前毫無徵兆，幾天前這項政治角力與美國政府財務規劃無法兌現政治支票，其實早就已經浮上檯面；當時美國媒體就已經有所報導。

這個事情與我對美外交與本身國防規劃作業關係密切，假若如此產生變化，請問是否為重要國安議題？國安體系在事前是否掌握狀況，能否提出研判分析？

真是抱歉得很啊！蔡總統只關心敗選，只想為敗選善後召開「國安會議」。這個國安團隊真是「病急亂投醫、腹饑不擇食」，頭殼壞去相當嚴重！（作者為中華戰略學會資深研究員）

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