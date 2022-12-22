美國眾、參議院分別在12月8日與15日通過《2023財政年度國防授權法案》（NDAA），未來5年，每年提供台灣至多20億美元無償軍援。

但是12月21日公布對《2023財政年度撥款法案》的協商結果。美國並未將20億美元無償軍援的部分列入2023年度撥款，而是改以軍事貸款的方式提供，且台灣必須在12年內償還貸款。

美國原本打算無償軍援台灣5年百億美元，可以看成美國對民進黨「抗中保台」的堅定支持，但是美國最後的決定卻是以貸款方式進行，有兩個意義：一是顯示美國在財政支出上已是捉襟見肘，二是美國認為台灣目前在美國心目中的地位，仍不是必須無條件支持的鐵桿「盟友」。

我們可以諒解美國在財政支出上的立場，但是美國如果要真正支持台灣，其實並不一定需要用鼓勵民進黨政府「強化武器採購」及「延長兵役」的方式進行，而應是鼓勵或協助兩岸對話協商。

即使美國已將中國大陸視為對國際秩序「系統性的挑戰」，也是美國的戰略競爭對手，對大陸的高科技半導體作戰態勢愈拉愈高，但是拜登還是要與習近平見面對話；布林肯也即將在明年初訪問北京與王毅進行會談，顯示「對話」才應是互動的根本。

不管是為美國利益或是國際秩序，美國都可以與中國大陸高層進行對話，為何台灣只有與大陸對抗一途？美國應該認真鼓勵與協助民進黨政府為兩岸對話協商開創條件。而民進黨政府也應該再想想，在認清美國對軍援台灣的態度後，還有必要堅持「𨒂長兵役」嗎？

而在野的中國國民黨在看到美國此次在軍援台灣一事態度上的轉變，也應該審時度勢，要清楚了解美國「保台」作為的局限，為創造兩岸和平，主動勇敢地推動兩岸政治對話。

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