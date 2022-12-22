北陸能源（NPI）日前宣布出售海龍離岸風場部分股份，專案 29.4%間接股權將售予馬來⻄亞商 Gentari International Renewables。即便仍為最大股東且持有專案逾三成股權，仍引發批評。過去沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金、天豐新能源前身的達德能源等離岸風電業者，也 曾於風場開發階段部分釋股，遭批評為未完成即出售的「買空賣空」行為。然而，現下各國紛紛投入能源轉型，再生能源需求倍增，國內能否針對股權交易適度開放限制，對往後國際資源取得有決定性的影響。

首先，專案管理權和股權一般相互獨立，透過發包合約將相關開發管理權責歸屬於特定開發商，不因股權交易而影響專案的進程跟管理。因此外界擔憂一旦股權移轉，政府將遭遇找不到人負責的困境，純粹是不理解專案融資的結果所致。另外，由於完工與否關乎銀行貸款可否回收，融資銀行團作為最直接利害關係人，必將股權轉換相關限制規範於融資契約條款中。股權變動的利弊影響，都受融資銀行團嚴格監督，股權的轉換也都必須經過融資銀行團的許可。

再者，離岸風電股權交易屬國際常規。隨著開發案的進程，專案風險前高後低，於各階段引入 不同風險偏好的機構投資人可有效極大化資金來源，也是國際各類型基礎建設開發案的普遍現象。根據 OECD 統計，基礎建設的直接專案股權投資中，初級市場投資人占比小於 15%，逾 8 成皆為後續加入的次級市場投資人。嚴格的股權交易限制不僅不符合國際慣例，也大 幅限縮了可利用的國際資源。更何況接手的次級市場投資人，也會對專案進行詳細的盡職調查，對於專案的可靠度亦增添多一分的保障。

嚴格的股權交易限制，雖可降低得標業者財務能力不足的風險，卻也同時使風險過度集中於少數股東。而新的機構投資人加入，除了可分散風險外，往往也伴隨著該國技術資源、供應商、金融機構關係等綜效挹注，提供專案資金之外的正面影響。

政府今年初提出淨零排放路徑，規劃離岸風電 2030 年 13.1GW 及 2050 年 55GW 裝置容量目標。然而於此同時歐、美、亞太等多國，也同步提出能源轉型政策規劃，可預期屆時全球將同步競逐再生能源投資資源。再生能源開發資金需求龐大，無論是短、中、⻑期各類風險偏好資金，都應被納入考量並有效運用。國內能否適度開放股權交易限制，提供國際資金足夠誘因，將是往後國際資源競爭的勝負關鍵。

（作者為台灣金融事業從業人員）

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