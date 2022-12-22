民進黨檢討敗選還真有夠亂，蔡總統召開國安會、鄭文燦、何志偉、蔡啟芳……還有一堆閒雜人等大家都有話說，昨天（21日）代理黨主席陳其邁語重心長說「最近麥克風拿起來就說誰誰誰，難道在場各位自己不用檢討？」話說得連大炮中常委陳茂松都兩度落淚。小民不才，整理輿論版本有兩個關鍵：黨意不公平、民意太脫節。

中常委陳茂松兩度落淚，指嘉義市長敗選的起因是黨內同志倒戈，這是大選無法團結和諧的縮影，不過，源頭還是黨主席蔡英文沒收公平初選的提名機制，改以全代會同意授權黨主席最後拍板的權力，但，獨厚小英男孩、小英女孩，甚至提名人選錯誤，還硬是強推力挺，終究讓黨內同志、綠營支持者挺不下去，落得連基本盤都開不出來。

我們不妨回憶掛起「信賴台灣」看板被批小狗灑尿搶地盤這事，再想想北北桃林智堅、鄭運鵬、陳時中是怎麼出線的，細究鄭寶清為何脫黨參選，高嘉瑜說「一屍五命」、林佳龍講陳時中仇恨值高慘遭「屠龍計畫」大刀伺候，更早之前，前總統陳水扁去年底提醒陳時中趕緊卸任指揮官專心參選，不要被人講「踩著萬人屍體而上」……這些都不是事後諸葛，而是「先知先覺」的諍言，可是黨中央展現的態度卻是「民主獨裁」，唯英派獨尊。當初陳茂松在中常會拍桌怒罵提名辦法的不是，到最後檢討敗選兩度落淚，足以說明一切。

再說民意脫節，老百姓「被抗疫」折磨，口罩、疫苗、PCR、快篩劑統統要苦等，可是政府護航高端、護航綠友友們搞特權利益、採購公文封存保密30年，無視老百姓傷亡，把陳時中捧成神，把防疫中心辦得像慶功宴，這不對吧。那麼英系操盤手「民間人士」洪耀福，可以有閒工夫喬「鏡電視」執照，獨立機關NCC關中天、護華視，還有臉推「數位中介服務法」，該怎麼解釋？還有，年輕人找工作淪為豬仔賣出國，甚至被詐騙集團殘忍殺害，外交部、警政署處理大半年未見改善、選前黑道囂張開了88槍白道不敢查辦，檢警高層卻被爆出入高級招待所，閣揆蘇貞昌帶頭和內政部長徐國勇爭搶警政系統人事權，哪裡在乎老百姓惶惶不可終日。

台灣缺電、跳電、農漁產被停止輸陸，政府根本拿不出辦法解決，只會喊「抗中保台」、花錢買武器、直到選前兩個月還在拚命招待外國政客來台灣，或是開視訊抱團取暖，大內宣不敢講的是中共軍機頻頻越過海峽中線、軍艦遲遲不離開台灣海域，不敢講美國人要我們延長兵役時間、美國人要我們護國神山台積電先進製程去美國，不敢講萬一台海戰爭可能要自毀晶圓廠避免落入共軍手中…..。

到頭來，選後美國AIT處長孫曉雅說「要避戰」，糟糕，原來美國才是認知戰高手，民進黨官們信以為真的民主價值堅若磐石卻是誤會一場，美國人根本不想戰中國。

那麼黨政高層怎麼造成誤判的，黨意、民意落差怎麼會這麼大呢？台北市議員徐巧芯抓到無良公關公司網軍存在的事實，可不能輕輕放過，魔鬼藏在細節裡；還有，可能也要問問總統府副秘書長黃重諺的那1000個工作群組，到底是如何運作、運作些什麼？小民掐指一算，不要太積極，一個群組一天10個訊息，每則花10秒看就好，不用你打字回覆也不需要回饋表情包符號，大概需要花10萬秒，小民我不吃不睡、1天24小時不過只有8萬6400秒，實在難以想像，黨政高層都忙成這樣子了，這場災難性的敗選還是難以避免！

陳其邁說「最近麥克風拿起來就說誰誰誰，難道在場各位自己不用檢討？」對，找戰犯容易，不看著鏡子檢討，就變得好難喔！

（作者為資深媒體人）

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