這些年，中國大陸軍事發展飛快速度，已經到了舉世矚目的程度，隨著解放軍航母編隊衝破第一島鏈，解放軍戰機在日本海和太平洋的遠海訓練成為一種新常態，美國亦適度表現出了「戰略收縮」的態勢，充分意識到，即便中國不依靠東風導彈，美國也已經失去了在西太平洋的絕對霸權，以及對解放軍開戰，並且戰而勝之的能力！

所以，美國就開始支持日本擴充軍備，讓日本的威脅性變大，進一步鞏固對中國的軍事威懾力，美國自己則以所謂的「動態部署」，加固關島防線，逐步撤出距離中國最近的區域。毫無疑問，這是中國禦敵於家門之外的成果，不過，台灣需特別注意的，解放軍在快速增強海上和空中遠端打擊能力的同時，也研製產出了一系列短程導彈。

中國推出1000公里內的短程導彈，不僅具備了應對各種作戰環境的打擊能力，精準打擊能力也是相當出色，打擊誤差範圍不會超過1公尺，這基本上算是指哪打哪了，而在民進黨政府高喊「抗中保台」，盲目相信美國的「豪豬論」，認為買了一堆美式武器，真能讓台灣變成一隻「豪豬」，令大陸無法下嘴的時候，就應該清楚，這些導彈可能已經瞄準了台灣。

一旦大陸決定對台灣發起進攻，用武力來完成兩岸統一，在大陸這一系列短程導彈面前，台灣是幾乎沒有任何抵抗能力的，大陸研發的這些高精準，且打擊能力全面的短程導彈，絕對有能力穿透台灣的防空網絡，命中台灣的空軍基地，即便台灣的空軍基地再怎麼堅固，就算把戰機藏在山體裡面，也會被大陸的短程導彈所穿透。

大陸軍機和軍艦持續在台灣周邊巡航，並且越來越靠近台灣，台灣的軍事部署，以及空軍基地的軍事情報，可能都已經被大陸所掌握了，在做好了所有準備的情況下，大陸只要決定動手，台灣就沒有一架戰機能夠升空，制空權也將徹底被大陸所掌控，而沒有了制空權，面積就那麼點的蕞爾小島，完全沒有戰略縱深，還有什麼能力跟解放軍周旋，去等待不可能出現的，來自美國大兵的支援。

甚至，對台灣空軍基地的打擊，大陸不用短程導彈都能做到，在研發高精準短程導彈的同時，大陸的多管火箭炮系統也是越來越先進，早就亮相過的新型箱式火箭炮，能夠搭載300毫米和370毫米火箭炮模組，或者750毫米彈道導彈模組，不僅火力更猛，精準度很高，射程也達到了300公里。

而這300公里的射程，就足以從大陸沿岸，對台灣大部分空軍基地和機場發起打擊，這就是實力差距，民進黨政府的「抗中保台」就是空話，也是一個冷笑話，西線一旦有戰事，綠營高層、頑固台獨分子，雖有263人簽署了「捍衛台灣，不投降承諾書」，但卻沒說不會落跑，把握黃金時間一溜煙飛往美國或日本，剩下來涼涼的只有台灣平民百姓。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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