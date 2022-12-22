民進黨的敗選檢討已經成為選後的另一場大戲，大家都知道問題所在，卻不敢直陳問題核心。從鄭文燦的檢討小組到黨員紛紛說要抓戰犯，眼看著嘉義市長再敗選，台北市第三選區立委補選不樂觀，到如今還只是一片口水。民進黨立院黨團總召柯建銘甚至說「把我和林智堅拖出去斬首好了。」問題是，誰最該斬首？

這一個太陽餘暉日漸黯淡時刻，另一個光芒躍起的太陽說話了。賴清德高呼這次選舉宛如「礦坑裡的金絲雀」，是個警訊，如果民進黨對民意已讀不回，更大的危機還在後頭。更大的危機指的是總統大選，敗選檢討最急的當然是賴清德。他點到了論文抄襲、黑金，但也沒有擊中要害。

看看蘇貞昌仍然賴著不走，薛瑞元、陳吉仲等幾名重要戰犯依然大放厥詞，與民意對著幹。而且檢調動作更大，針對勝選的高虹安、鍾東錦展開司法調查，擺明著，我就是輸不起，你是要按怎？別說是已讀不回，根本就是把民意踩在地上踐踏。

昔日的立院三寶之一蔡啟芳出來獻寶了，他要蔡英文當太上皇，把政務交給新主席賴清德處理。這也太寶了，慈禧太后在國難當頭都沒把權力交給光緒皇帝，蔡啟芳是脫離權力圈太久了吧，還是他根本不了解權力的本質，難怪他的兒子也敢出來嗆老子。

蔡易餘點名的三戰犯直指柯建銘和林智堅，他自己陪榜，其實他還不夠格。柯建銘索性扛了，「把我拖出去斬首罷了」。這次整個選舉的操盤手是誰，誰會不知道。從提名到力挺，到抗中保台的選戰策略，不都是一個人包辦，誰最該斬首？民進黨就是不敢面對。