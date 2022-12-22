國民黨主席朱立倫日前在國民黨中央會見華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）訪問團時再度提出他的「2D戰略」主張，強調兼顧「防衛」（Defense）與「對話」（Dialogue）並行，同時他在談及「九二共識」時，並未向美國訪賓說明「一中各表」的傳統國民黨論述，而是強調國民黨是依據《中華民國憲法》看待並處理兩岸關係。

筆者注意到這已經是朱立倫在6月訪美期間首次提出「2D戰略」後第七度提到此一名詞，可惜當時媒體多聚焦於他脫稿提到的「九二共識是沒有共識的共識」，忽略了「2D戰略」可能是朱立倫正在逐步建構兩岸關係新論述的一環。在11月26日國民黨在九合一選舉大勝後，短短一個半月中即三度提出，可見得朱立倫對此一戰略的重視。

「九二共識」一詞在2000年政權交替前夕被提出後，曾經一度是兩岸交流的通關密語，但在2016年蔡英文總統在第一任就職典禮時以「尊重九二會談的歷史事實」取代「九二共識」後，兩岸交流定海神針的地位就受到挑戰；到了2019年1月5日習近平在「告台灣同胞書40周年」談話中，同時提及「九二共識」與「一國兩制」被有心人刻意扭曲後，「九二共識」逐漸由兩岸交流資產轉變成為負債，其後香港「反送中」事件、美中陷入長期對抗，加上2020年大選國民黨慘敗，「九二共識」成為被檢討的對象，反之民進黨的「抗中保台」成為兩岸關係的顯學與箴言。

然而國民黨在2016年敗選後，深知「九二共識」雖不完美卻不能丟棄，否則兩岸關係的話語權就會被民進黨所取代，但歷經洪秀柱、江啟臣到現在的朱立倫主席多次想檢討修正「九二共識」，但因各方勢力無法妥協而不了了之。

今年九合一選舉屬地方性選舉，有關兩岸或中美台關係不會是重點，因此民進黨再度祭出「抗中保台」影響也不大，但2024年大選是中央政府及執政權選舉，兩岸及中美台關係勢必成為焦點，國民黨對「九二共識」的態度將無可迴避。但新的論述或修正版（九二共識2.0）必須要滿足以下條件，即：國民黨內部能接受、國內各政黨能勉強接受、大陸不拒絕、美國不反對。因此筆者認為朱立倫提出「2D戰略」主張，強調兼顧「防衛」（Defense）與「對話」（Dialogue）並行，就是為了要解決這樣的困境。

「九二共識」作為兩岸「對話」的重要甚至是唯一的基礎毋庸置疑，因此大陸不會拒絕，且國民黨內部絕大多數也能夠接受，但「九二共識」作為「防衛」的工具要讓台灣各政黨接受或是美國不反對，恐怕還要再加強論述，因此朱立倫避開「一中各表」再提「中華民國憲法一中」是一個正確的方向，相信未來2024年選戰中也是一個主要的論述，但不足以據此達到「防衛」的目的。

因此，筆者建議未來論述中，國民黨可以高舉堅決「反獨」的立場。日前趙春山教授提出中共在2027年廿一大之前，對台策略將從「反獨」走向「促統」的戰略性轉移。但國民黨不論提出「和統」、「緩統」，甚至「終極統一」都會受到來自內外的壓力，但如果堅持「反獨」立場，一方面減少中共犯台的藉口，也能對黨內和美方作出交代；退一步來說，如果中共藉機犯台，也可以維護中華民國憲法為由作為反抗中共無理侵台的工具。

或許國民黨可以從朱立倫提出的「2D戰略」主張檢討「九二共識」，筆者以為「一減二加」或許是可行的方向，減的是「一中各表」用詞，加的是強調「中華民國憲法」與「堅決反獨」立場。準此，筆者試提「九二共識2.0版」如下：「堅持中華民國憲法下的九二共識，同時堅決反對各種形式的台獨立場」。（作者為大學退休教師）

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