高等教育氾濫的台灣入大學比例比美國還高，但是近年來，知識貶值、文憑貶值，除了大學畢業為基礎外，就讀科系更重要。

美國喬治城大學教育和勞動中心一份《大學回報》的報告指出，大學畢業生收入通常比高中畢業者多出84%，且教育水準越高回報越高，其中以主修科學、技術、工程、數學等理工科的學生總體收入最高。健康、商科也有著高收入，研究中指出，高達44%學士學位者後悔其所選擇的主修科系。

求職網站「ZipRecruiter」對1500多名求職中的大學畢業生進行調查，讓他們填寫大學主修哪門課最感到後悔，其中以87%的新聞系居冠，再來是社會（72%）、人文（72%）、大眾傳播（64%）、教育（60%）、行銷管理（61%）、臨床醫療助理（58%）、政治科學（56%）、生物（52%）和英文（52%）。

這項結果讓學新聞，終生從事新聞的同業都有點沮喪，我考上的政大新聞系，曾是很多同學、同業的第一志願。近年來，媒體商業化、新聞真假不分、偏袒政黨，記者薪水低、無冕王早就褪下冠冕，不值錢了。最近媒體還透露了主播的平均薪水才6萬多元，很難想像外表光鮮亮麗、口齒清晰的主播，才拿這樣的薪水，不單學歷貶值，什麼都貶值。

後悔的科系大都是文法科組，尤其是人文，文藝青年一去不返，近30年到未來都是科技當道，台灣亦是，社會學、外文、中文、政治系出來，不只都是低薪族，而且連求職都難。

《大學回報》的報告中，對主修科系最滿意的畢業生中，則以72%的資訊工程排名第一，接下來依序是犯罪學（72%）、工程（71%）、護理（69%）、醫療（67%）、企管（66%）、金融（66%）、心理（65%）、建築工程（65%）和人資管理（58%）。這裡面令人驚訝的是，犯罪學幾乎是和資訊工程和工程科系不相上下，在世界人口都老化的同時，護理和醫療自是吃香。企管、金融在各國也是東方不敗的科系。

低收入科系的學生，當初選擇自己科系時，沒想到畢業後的現實，影響更及終生，求職網站「ZipRecruiter」統計，收入最高的主修科系畢業生，在一生中可多賺340萬美元（約1億元新台幣）。1億元為數不少，怪不得婚齡女性都想找個竹科新貴嫁，比嫁文科生多賺數十倍薪水。

其實大學不應是專科教育，而是通才教育，大學各科系都設有輔系，未來社會必定是商業、科技、大數據等職業吃香。但科技世界也需要人文基礎，其實是跨領域人才最需要。外文系、中文系學生可修商業、企管等，甚至新聞、傳播科系，近年來都走向統計研究，很多學生專攻大數據，新聞系學生出來可從事行銷、管理，如此這些科系畢業生都不必後悔當初的選擇了。