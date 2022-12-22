針對BNT疫苗的進口，指揮中心指揮官王必勝呼籲BNT「在台灣設立分公司，或者給本國代理商」，而不是要透過大陸代理，以避免「過去與BNT代理商（上海復星）採購時並不順遂」。

王必勝等於承認，2020年台灣推掉3000萬劑BNT疫苗，是政治理由。試想上海復星花了大錢取得台陸港澳的代理權，賣給台灣能增加利潤，他有什麼好「不順遂」？

台灣跟上海復星採購會有阻礙，那一定是政治理由，譬如說「一個中國」啦，「中國台灣」啦。但現在大家都知道，當民進黨自己要賺錢的時候，譬如說鄭運鵬、薛瑞元要到大陸申請專利，就接受「中國台灣」；但要幫台灣人民買疫苗的時候，又把政治立場無限上綱。

說真的，連國營事業都可以在大陸用「中國台灣」了，買可以救命的疫苗，有什麼不能妥協的呢？如果是為了「中國台灣」四字，民進黨2020年把可以救命的BNT疫苗推出去，那真的是對不起，2021年八百位確診死亡的冤魂。

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