中共二十大後積極促統，前國台辦副主任王在希在一場研討會上提出「兩岸統一四大好處」，既務實又有善意，但未引起台灣社會太多關注，反倒是2個月前美國富豪馬斯克拋出「台灣特區說」，卻掀起很大的波瀾，台灣社會對統一問題的態度需要探究。

台灣社會希望維持現狀

王在希是退休官員，談「統一好處」並不意味官方很快就會端出完整的「統一方案」，但中共二十大閉幕後，多場涉台研討會都以「統一後」為主題，透露習近平第三任期北京對推進兩岸統一的急迫感。畢竟，距離2019年1月習近平拋出「兩制台灣方案」、「兩岸民主協商」將近4年，疫情下的兩岸關係不進反退，未來大陸促統壓力只增不減、促統動作也會愈來愈大。

王在希稱「統一後台灣有四大好處」，包括長治久安、軍費可用於改善民生、經濟發展空間更大、以「中國人」身分參與國際活動，基本是依照今年8月第3份《對台白皮書》的精神展開。不過，政策論述是一回事，能否說服民眾卻是另一回事，如何將枯燥、制式的官方語言變得「接地氣」，讓台灣民眾有感、有興趣、能接受，依然是幾十年來大陸對台政策未能突破的老問題，如何理解和回應台灣社會希望「維持現狀」的心態，更未見思考。

「現狀」是一種舒適圈，人們喜歡生活在舒適圈，抗拒改變。「現狀」即使不完美，某些地方甚至令人生厭，但習以為常。台灣無論藍綠白，儘管意識形態、國家認同不同，「維持現狀」卻是最大公約數。大陸促統等於要人們放棄「現狀」，去面對不可知的風險，何其困難。促統要先讓台灣民眾認知、確信統一比「維持現狀」更好，才會願意走出舒適區。

大陸促統最典型的論述是「責任論」與「歷史論」。談及如何說服、吸引台灣民眾願意統一，往往搬出民族大義或大陸法律條文，用「責任」或「義務」提醒台灣社會，不可「漫天要價」或「無故拖延」。就在王在希提出「統一的四大好處」同個場合，另一位大陸資深台研專家周志懷說，「統一不是菜市場買菜不能討價還價，不能說有好處我們就統一，沒有好處就不統一」，頗有幾分「敬酒不吃吃罰酒」的意味。

代價最小的統一路徑

這又回到一個老問題：大陸所堅持的和平統一，真正意涵為何？不可否認，武統針對台獨和「外部勢力干涉」，對台動武是最後不得已、也是代價最大的選項，對台灣而言是一種「被征服的統一」，沒有人願意見到。如何避免走到武統的民族悲劇，兩岸其實都有責任，都需要把如何避免武統放在心中，落實到政策當中。

另一種統一模式是「強制性統一」，大陸許多學者做過相關研究與論述，用台灣的語言就是「被統一」，即使未動武，卻使用了強制性的手段，就不是心靈契合的統一。

和平統一意味共議統一，和平統一理念下的「促統」，應該是兩岸共同促進統一、或者共同促成有利於統一的積極因素，也就不存在「被統」的問題。

大陸若能拿出比「現狀」更好的統一方案，愈能讓台灣社會有感，距離和平統一就愈近。台灣民眾面對任何統一方案時，必然會思考：會有什麼「代價」？這是比有何「好處」更優先思考的問題，也是過去幾十年台灣「拒統」或「懼統」心態的根源。台灣擁有自己珍視的憲政制度、社會價值，雖不完美、但已習慣。大陸不妨換一個角度，從「代價最小」向台灣民眾論述「好處最大」，而「現狀」平穩過渡，恰是「代價最小」的統一路徑。

中國式現代化不能缺台灣這一角，堅持中華民族立場的台灣人，期盼兩岸以和平方式解決政治分歧，共同建立統一、民主、均富的中國。大陸若能在「台灣現狀」的基礎上，積累、漸進式提出更務實的統一方案，在發展中建立、鞏固彼此的互信，就會有愈來愈多的台灣民眾，從抗拒、逃避統一，轉而務實面對統一問題。