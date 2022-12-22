到上海僅一年多，來自台北的「夫妻檔」電音組合黃杰妮和李仕翔就開出了屬於自己的多功能電子音樂體驗中心。在這個160平方米的空間中，他們的電音夢想正無限放大。

2015年，一次偶然的機會，黃杰妮和李仕翔來到大陸參加一檔選秀節目，並獲得冠軍，自此便開啟了他們大陸台灣兩邊跑的「飛行模式」。

一場新冠肺炎疫情徹底打亂了他們的計劃，「兩邊飛來飛去變得沒有那麼方便了，我們開始思考要往哪邊發展。」黃杰妮接受專訪時說。一邊是從小長大的熟悉環境，一邊是發展潛力更為巨大的市場，黃杰妮和李仕翔最終決定跳出舒適圈。

2020年底，他們看了60多套房子後，在上海閔行安家，「大陸更為多元的音樂環境，是我們追尋和喜歡的。最終選擇留在上海，是因為這邊夠國際觀，而且節奏夠快，它可以讓每件事情快速發生，不好就淘汰，或者你不好就要趕快轉變。」黃杰妮表示。

來上海不久後，黃杰妮和李仕翔就發現，大陸的教育注重的不只是學歷，也更關注每個人興趣和專業能力的培養，這讓他們對未來推廣電子音樂之路充滿信心。他們更希望，電音可以在這裡沉澱出獨特的「上海味道」。

商場演出、聚會互動、酒吧演奏……黃杰妮和李仕翔一場接一場地舉行實時線下活動。只要遇到對電子音樂感興趣的人，黃杰妮和李仕翔都想盡辦法讓他們體驗一番。「我們的使命是，讓別人感覺接觸電子音樂或學習電子音樂是快樂的，不管是小朋友、成年人還是老年人，希望通過我們都能讓他們都擁有一個電子音樂夢。」

為了讓更多人的電子音樂夢能更快落地，黃杰妮和李仕翔除了將中國風和電子音樂創意結合進行科普，還琢磨著開設一個可以全方位展現電子音樂魅力的線下多功能體驗中心。

不料好事多磨。決定好門店的地址後，由於疫情形勢嚴峻，多功能體驗中心的裝修一度陷入停滯。黃杰妮和李仕翔也有過彷徨，猶豫到底應不應該堅持留下來？但一場線上音樂會的火爆，讓他們感到「柳暗花明又一村」。

為了振奮上海疫情下人們低落的心情，黃杰妮和李仕翔舉辦了一場線上陽台音樂會，沒想到一炮而紅，有破萬人觀看。也正通過這場音樂會，拉近了黃杰妮和李仕翔與社區人們的距離。

鄰居們知道黃杰妮和李仕翔新搬過來，物資不太充足後，每天都變著花樣送吃的給他們，這導致李仕翔在疫情中胖了好幾斤。為了回饋鄰居們，黃杰妮當起了樓組志願者，除了通知一些常態化核酸的事情，還幫鄰居們團購牛奶，並一直堅持至今。

疫情期間與鄰居們打下的深厚情誼，也為他們即將開業的多功能電子音樂體驗中心注入能量和信心。李仕翔說：「我們本來就希望平常的生活可以帶入到電子音樂中，我們這個小區的人口組成比較多元，電子音樂打破了大家語言的隔閡，成為每個人彼此間都可以打招呼的一個方式，這讓我們之前的疑慮都消失了。」

艾克斯恩多功能電子音樂體驗中心最終在今年8月正式開幕，黃杰妮和李仕翔從單純的音樂人變成了門店老闆。製作室、錄音室、直播室……黃杰妮坦言，自己此前跟無數人口中敘述的景象，得到了真實落地，而且面積是之前在台北的3倍多，「我自己感覺我們的發展速度還是挺快的，疫情之後店面還減免了兩個月的租金，比我想像中要好，覺得蠻棒的。」

如今黃杰妮和李仕翔的事業迎來新的「里程碑」，僱傭了第一位員工。李仕翔說：「我們的夢想正在一步步實現，未來我們希望電子音樂不再是陽春白雪，而是可以融入日常生活中，成為更多人生活中自然而然就會發生的事情。」

事業上步入正軌，黃杰妮和李仕翔還體驗到了大陸醫保帶來的便利。掛號、支付、領藥全部都能機器搞定，節省排隊時間，醫保報銷金額比例巨大，看完病後還能領取自己完整的看病報告，這些都讓他們很驚訝。

「我之前手指骨折需要開刀，可以說完整體驗了大陸醫療和醫保的各項流程。不得不說，大陸的醫藥和醫療是先進的，醫保體系是完整的，看病效率很高，個人承擔的醫療成本很低。」黃杰妮說。

「生活得好就會更激發我們在這裡發展的潛能。」如今，黃杰妮和李仕翔把他們的貓從台灣運到了上海，因為他們覺得這裡就是家。（繆璐）