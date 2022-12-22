九合一地方選舉落幕，只剩5個執政縣市的民進黨檢討這次敗選原因，認為除了防疫、兵役、假論文等因素外，社群平台散播假消息，影響年輕族群和傳統支持者的認知，亦是選票流失的關鍵原因。民進黨選舉向來重空戰，也擅長空戰，過去無往不利的「抗中保台」認知作戰此次失靈，網路選戰失利，卻怪罪遭中國認知戰襲擊，來不及「消毒」在抖音和Line上大量傳送的短影音所致。民進黨政府近日提出全面禁止民間使用抖音、小紅書等社群媒體的想法，打算一舉清除大陸社群媒體。

其實自2010年後，社群媒體使用人數呈現爆炸式成長，社群影響力大幅提升，社群媒體迅速成為了政治傳播和選舉活動的重要媒介。社群媒體挾著連結密集、快速傳播和演算推播的技術優勢，固然對資訊的傳遞與分享起很大的助益，但同樣地也助長了假訊息與仇恨言論的傳播，一旦誤用，恐破壞競選公平和傷害民主政治發展。

近年來已有不少書籍和影片揭穿2016年英國脫歐和美國總統大選川普獲勝之投票選舉，背後其實是政治顧問公司「劍橋分析公司」的精心算計，而不是民主政治的選擇，更直指社群媒體巨擘「臉書」涉嫌干預政治選舉。對此，英國資訊委員辦公室（ICO）2018年即以臉書未妥善保護英國用戶個資為由，裁處臉書50萬英鎊。2019年2月英國議會在經過18個月的調查臉書案後，公布了一份長達108頁的調查報告，痛批臉書成為散播假消息、操弄選舉的平台，是「數位流氓」。2019年美國聯邦貿易委員會（FTC）就前述臉書隱私外洩事件，裁罰臉書約50億美元。德國2017年實施「網路執行法」，擺明了就是管制臉書，嚴防像是臉書等大型社群媒體干預德國選舉。

筆者隨意搜尋臉書裁罰新聞，僅2022年一年，臉書已被法國「國家資訊自由委員會」（CNIL）開罰1億5000萬歐元（約新台幣47億元）、被南韓個人資訊保護委員會開罰308億韓元（約新台幣6億8800萬元）和被愛爾蘭資料保護委員會（DPC）開罰2億6500萬歐元（約新台幣86億元）；估計這些年來，臉書違法遭罰之案件應是罄竹難書。

美國社群網路業者，如臉書、Google、Twitter、YT等，橫霸全球互聯網，乃是不爭之事實。它們對全世界國家的政治、經濟和社會影響力，已超越過任何一個實體組織，包括美國政府在內的西方國家，無不對其戒慎恐懼。單以臉書為首的元宇宙（Meta）集團為例，旗下3個社群媒體即占據了全球「最喜歡的」社交媒體平台前3名。臉書全球每月活躍用戶高達29億，台灣每月平均有1400萬人用臉書，每天約1000萬人上臉書，臉書在台灣的滲透率高居亞洲第一，名列台灣最受歡迎的社群媒體第2名，僅次於Line。

諷刺的是，臉書、Line、Google等台灣主要的假訊息傳播媒介，是詐騙集團的溫床，亦是國內外政治勢力認知作戰的場域，這幾家明顯存在極高資通安全風險的社群媒體平台，竟不在這波政府禁止民間使用的社群媒體名單內，反倒是拿用戶數和影響力遠不如前述社群媒體的「抖音」和「小紅書」開刀。民進黨政府以此懲罰年輕人背叛民進黨的意圖，是再清楚不過了。

社群媒體平台不僅是社交平台，還是內容創意分享與行銷的平台，能帶動龐大的數位經濟商機。台灣已有不少年輕人在抖音和小紅書上展現才華、大放異彩，正開創自己的未來。期待甫成立的數位發展部，能多思考如何發展友善的數位環境，而非扼殺年輕人的數位機會，莫讓數位發展部成為「數位限制部」。

（作者為清華大學通識教育中心副教授）