隨著網路時代的來臨，包括新聞訊息的取得，乃至於人際間意見的交流，網路數位平台的方便性與即時性，無疑已經扮演了具顛覆性的關鍵角色。從而導致長期以來肩負訊息取得與傳播職責的專業新聞媒體，包括報紙、雜誌，以及無線、有線電視等，相較於新興的網路「新」媒體，儼然已經從「傳播」媒體，被社會大眾視為「傳統」媒體了！

進一步檢視專業的傳播媒體，於今竟然被弱化視為「傳統」媒體。其中的關鍵乃是因為當原有的受眾紛紛轉從網路取得相關訊息，導致亮麗的閱讀率或收視率出現「雪崩式」下滑，以致因營收的銳減，進而呈現影響報導品質的「惡性循環」。而在面對如此的營運困境時，新聞媒體卻不像其他各行各業，可以名正言順的向政府申請紓困補助，以免影響報導的公信力。如此這般，的確有不少傳播媒體，其實也曾經努力嘗試想要往網路轉型。但最後實踐檢驗，卻深刻的體會到，既有的傳播媒體，其實已經陷入「不朝網路轉型，等死；朝網路轉型，找死」的迴圈中！

沒有錯，部分朝網路轉型的傳統媒體，原期待把具專業品質的新聞內容在網路平台上播送，可以獲致可觀的點閱率，以彌補流失的收視率或閱讀率。但卻沒有料到有關在網路平台上的新聞頁面流量、點擊狀況，以及廣告收益等，卻被包括Google、Meta等跨國網路平台所壟斷。這些搶著朝網路轉型的傳播媒體，則形同被白吃白喝的「白癡」了！

當然，傳統媒體朝網路轉型所身陷的困境，不只發生在台灣。其實，包括美、歐、亞、非等各洲、各國的電視和紙面媒體，同樣也無一倖免的遭到這些跨國平台巨擘的吞噬。因而，近年來先是澳洲政府出面向這些跨國數位平台巨擘施壓，促使同意經由議價方式，讓澳洲本土的媒體可以根據在網路頁面的流量與點擊狀況，合理的分潤廣告收益。

在澳洲取得突破性的進展後，繼而包括歐盟的法、德等國，以及南韓，也分別有樣學樣的向Google、Meta施壓。而根據台科大陳衍任副教授在21日由行政院數位部召開的線上會中指出，有關數位平台刊載新聞訊息的議價與分潤議題，目前全球最主要的改革方案，乃是主張這些大型跨國平台企業，應就部分剩餘利潤，重新分配給市場國。準此，全球已有將近140個國家，最快在2024年可能就要實施這項改革方案。

面對這樣的國際新趨勢，台灣當然沒有理由置之度外，而行政院也在日前促成在台的這些跨國數位平台業者，分別與包括報業公會、雜誌公會、電視學會、衛星電視公會，共計舉辦四場首次對話。不過，歸納數位平台與媒體公會之間的交流重點，卻也凸顯如何制訂符合國際新趨勢的新聞議價分潤機制，其實可能比想像中的複雜。

首先，是期待將被課責的平台方，在第一階級的交流會談中，不只沒有提出具體的付費方案，甚至只是由低階人員到場應付。因此，連相關的業者們也看不下去，呼籲除了要派出有決策權者來開會，同時也應揭露更多相關資訊，才可能讓協商有結果。

其次，在四大媒體公會的交流場合中，不同媒體的立場與主張卻相當分歧。除了報業公會主張採議價方式，其他則提出應透過立法來徵收平台數位稅的訴求。無疑的，如果台灣不同領域的媒體，無法在課徵數位稅或採行議價方式取得共識，則這些國際平台巨擘，自然樂得可以延遲在台灣市場分潤的時程。最後，甚至讓台灣成為國際平台付費新機制的棄兒了！

除此之外，在平台方與媒體方的分合角力賽局中，政府部門自然不應坐視，使台灣的媒體方得不到應有的支撐。但在從旁協助的同時，公部門同時也應謹守自己的角色與分寸，因為一旦選定採課徵數位稅的方式，平台方最後也同意就其營收繳交數位稅，成為政府的法定稅收，即使財政部不會挪做他用，但如何分配給不同媒體，卻可能引發干擾甚至操控媒體報導走向的負作用。因此相較之下，透過訂定議價法而非數位稅，規範平台方有分潤廣告收入的責任，但卻不介入分潤費的分配，才是尊重新聞自由、媒體自主的高瞻遠矚之策！