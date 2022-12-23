中評社華盛頓12月21日電（記者余東暉）美利堅大學教授趙全勝指出，台灣問題是美中之間長期對峙的問題，短期內解決的可能性微乎其微。美國正在台灣問題上對中國搞「極限試探」，但他們不想發生台海戰爭，各方當務之急是避戰。

由兩岸和海外華人學者參與的「環球兩岸關係研究會」日前舉行線上年終論壇。該研究會召集人趙全勝在論壇上做主旨演講時表示，北京、華府、台北三方處理台灣問題現在都面臨兩難的處境。三方都堅持各自的立場，但是三方都不想用軍事手段來解決，都想避戰。這個兩難的困局在相當長的時間內會維持一種對峙的狀態，但各方的底線都是盡可能不發生台海戰爭。

趙全勝指出，華府想維持台海現狀，在台灣問題上對北京搞「極限試探」，看北京能忍受到哪一步。美方極力打「台灣牌」，將同盟關係引入台灣問題，將台灣問題國際化。即便如此，美國也不希望與中國在台海發生戰爭，盡量避免美國的直接介入，而是想把台灣打造成第二個烏克蘭。

北京將台灣問題作為中國「核心利益中的核心」，是「第一條不可逾越的紅線」。北京會堅決制止「台獨」，但也不希望與美國因為台灣而發生戰爭。台北執政當局堅持其「台獨」理念，宣稱「捍衛台灣主權和民主自由沒有妥協空間」，但又擔心台灣淪為戰場，因而全面倒向美國和西方，全力對抗大陸，想依靠美國和西方來保衛台灣。

趙全勝認為，美國並不想真的為台灣而開戰，美國的主導思維還是避戰，在避戰的前提下對中國大陸搞「極限試探」。在此情況下，中方應當怎麼辦？趙全勝建議：

首先，不能一廂情願。要認識到中美在台灣問題上對峙的長期性，要有長期的思想準備。中美之間誰也吞不掉誰；不要指望美國自身衰落，以為中國能夠很快超過美國，台灣問題迎刃而解。

第二，既然台灣問題是中國的最高利益，確定了紅線和底線，那就要說到做到，勿謂言之不預也。

第三，面對美國將台灣問題國際化，拉攏歐盟、日本、澳大利亞等盟友介入台灣問題，中國大陸在處理第三方介入時，對日本、歐洲和澳大利亞等被拉來介入的美國盟友，應當考慮到優先順位。不要得了芝麻，丟了西瓜。

第四，堅持鬥而不破。不必因為有分歧、有摩擦，就中斷雙方接觸和談判，手中不能只有一個工具箱，哪怕與敵人也可以進行談判。

第五，你打你的，我打我的。不能總是被動反應，在必要的時候和必要的地點，可以主動出擊。

第六，對外廣交朋友，對內廣開言路。只要是有利於「反獨促統」的都可以談，哪怕紅藍之間立場不盡相同。

趙全勝在接受中評社記者專訪時說，總之，美國當前對華政策的核心是動用一切可以動用的力量來塑造中國今後的政策選擇和發展方向。中國則可以把著眼點放在塑造一個相應的環境，使得美國必須學會如何與中國和平共存。

（本文授權中時新聞網刊登，原刊於中評網刊發）

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