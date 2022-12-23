民進黨九合一選舉挫敗，蔡英文辭去黨主席，有意參選的桃園市長鄭文燦因畢業論文抄襲被台大取消碩士學位，不得不放棄參選黨主席，副總統賴清德表態參選，黨內堪稱眾望所歸，但即使能掃平英系的心結與蘇貞昌戀棧的障礙，他「務實台獨」的標籤，仍將是競逐大位的路障。

台獨標籤 不被國際認同

賴清德2017年9月接任行政院長，首度接受立法委員陳怡潔質詢就自述為「主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變」，後逐步修正為「務實的台獨主義者」、「台灣已是主權獨立國家，不需另行宣布獨立」。他是史上首位在立法院主張台獨的閣揆，「務實台獨」成為他的政治標籤。

其實，不管身為閣揆或副總統，「務實台獨」的立場不影響他的政務推動。民進黨取得政權後，「台獨」就成為一些政治人物身上的遺緒，沒有太多實質意義。黨外運動提出台獨主張，目的在與國民黨上層政治所建構的中國認同抗衡，凸顯台灣社會底層的本土意識。國民黨標榜「統」、民進黨追求「獨」，都是一種政治符號，誰都沒有能力去實現。

民進黨經過兩次執政，早已清楚了解，實現法理台獨必須有成熟的外部環境，不是民進黨單方面所能完成。所以，蔡英文政府只能主張「維持現狀」，至於什麼是「現狀」，最多也只能說是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，即使這樣的表述，也只是蔡英文單方面的論述，並未受到國際社會的認同。

蔡英文「互不隸屬論」，未能取得國際社會認同，與大陸的反對有關，大陸之所以反對，主要是她不接受「九二共識」，卻又提不出足以維繫兩岸政治對話的替代主張，兩岸官方聯繫管道中斷後，對峙愈來愈尖銳，台海成為全球公認最危險的火藥庫。

兩岸「互不隸屬」只是一句對內交代的空話，並不能界定兩岸關係的現狀。事實上，身為台灣總統，無論偏統或偏獨，都要能維持兩岸官方溝通管道，為人民謀求最大的福祉，但蔡英文沒有做到。

賴清德仍以內部政治需要為念，以「延續蔡英文兩岸路線」淡化「務實台獨」標籤，但又說台獨及台灣獨立是指「台灣不屬於中國的一部分」，這已成為「台灣的共識」。事實上，「互不隸屬」論並未受到國際社會的認同，何況蔡英文的表述僅止於「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這是一種戰略模糊，賴清德卻揚棄模糊，清晰表明「兩岸互不隸屬」。

對話和解 方為務實之道

即使綠營團體的民調顯示，67.9％民眾支持蔡英文所提的「四個堅持」，70.6％民眾支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，80.3％民眾支持「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」，在美國堅持「一法三公報六項保證」的國際政治現實下，再堅實的民意展現，都改變不了台獨是假議題的事實。

賴清德接任民進黨主席後，若能從蔡英文第一任期就職演說所提出的「中華民國憲法與兩岸人民關係條例」出發，務實建構兩岸關係的連結，會比空談「延續蔡英文路線」或堅持「務實台獨工作者」有意義。民進黨畢竟歷經從「台獨黨綱」演進到「台灣前途決議文」的過程，繼續演進對一個務實的政黨而言應非難事。

賴清德曾稱「親中愛台」，是指「兩岸以對話取代對抗，以溝通取代圍堵」，「以台灣為核心，向中國伸出友誼的雙手，透過交流，能夠達到了解、理解、諒解、和解，然後和平發展」。「親中」論述若能持續強化，兩岸僵局即使不能立即化解，也應該不至於惡化下去。

九合一選舉民進黨大挫敗，黨內外心知肚明，主要是台海局勢惡化，民進黨不能再賣「芒果乾」，反倒被國民黨以「票投民進黨、青年上戰場」將一軍。賴清德要挽救民進黨的危局，如果能從「務實台獨」位移到「親中愛台」，對台海和平應有正面作用。