隨著12月18日嘉義市長選舉結束，正式宣告2022年九合一大選的落幕，國民黨最終在全台縣市長拿下14個縣市、民進黨拿下5個縣市，不論哪一黨是最大贏家，台灣民眾在2022年九合一選舉中再次驗證，人民才是政府最大頭家。選前不乏候選人一早忙著與民眾熱情招呼，勤勞指揮交通，民眾對於候選人的表演與積極，卻似乎已經麻木，或許早已受夠政治的假面，今年的選情似乎比往年更加冷淡，隨著選戰結束，生活一切回歸正常，大家都心知肚明，選後才是現實問題的開始。

《商君書．戰法》說：「王者之兵，勝而不驕，敗而不怨。」民進黨2022的大敗其實也不難想像，從選前的論文門、數位中介法、柬埔寨打工詐騙案件、台南殺警案、甚至因俄烏戰爭導致的通貨膨脹、兩岸問題等，台灣民眾早已身處水深火熱，蔡英文總統曾經以柏拉圖名言「不關心政治，就等著被糟糕的人統治。」呼籲民眾回家投票，而在這場選戰中，執政黨對政治狂熱，忽視人民真正的心聲，也真實反映在選後的結果。

人民期待民主選舉過後，能讓政府看見自己的錯誤，然而卻又再次看見並驗證，掌權者最「真實」的驕傲與腐敗。雖蔡英文總統在選後隨即宣布請辭黨主席，但歷經近一個月的時間，民進黨不僅沒拿出真正的檢討報告，似乎也搞錯重點，選後到處找戰犯，清算自己的昔日戰友，這樣不斷秀下限的方式，不僅讓選民搖頭，更加認定敗選真的只是「剛好」而已。

翻開憲法規章，就可知本我國立憲精神，「五權分立」的憲政體制，將行政權、立法權、司法權、考試權、監察權各自獨立，互相制衡，權力分立的設計與安排，均為了憲法中鞏固國權，保障民權，奠定社會安寧，增進人民福利最終目的，而選舉的結束不僅應讓社會開始回歸正常，也要讓變調的司法回歸法治社會真正核心。

3年前中天電視因沒查證等理由，被國家通訊傳播委員會裁罰160萬元，但12月22日台北高等行政法院認為裁罰有問題，應予撤銷。而被帶著號稱「轉型正義無限手套」，從106開始不斷對救國團窮追猛打的黨產會，日前也遭最高行政法院告知，要針對移轉救國團財產一案，破天荒召開有史以來首次的言詞辯論庭。

司法作為人民正義的化身，救濟的最後管道，理應與行政機關和立法機關互不隸屬，更不應受其影響，然變調的民主，卻讓當事人必須懷疑其公正性而膽戰心驚，雖無法直接證實選戰結果會左右司法，但也很難不相信當庭法官們不是看風向判斷事件對錯，甚至不禁懷疑最終決定審判的不是證據、要件等因果關係而是政黨顏色與風向。

中時媒體集團蔡衍明董事長曾經說過：「司法是公平正義的最後一道防線，也是防止獨裁的最後一道關卡」。選舉是一時，選後更應回歸社會真正樣貌，望選戰過後，台灣社會能重回正常狀態，司法能維持初衷，捍衛社會的正義與公平，重新展現台灣寶貴的民主、法治真正價值。（作者為自由撰稿者）