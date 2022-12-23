也許，在日後回顧時，人們會說，這一切始於2022那一年。

這一年爆發了震撼全球的大事，也為未來世局進一步的變遷埋下了伏筆。第一樁、也是最重大的，當屬俄羅斯在2月入侵烏克蘭，本以為2周可解決的戰事，拖到今天還在苦戰中，兩國死亡人數均超過10萬，而這場災難至今仍看不到盡頭。

這是二戰之後，歐陸最大規模的戰爭，當年冷戰的雙方再度陷入敵對，彷彿30年來的交往成果都被抹殺，根本性地改變了俄國與西方的關係，世局也自此開啟了新的走向。向來和俄國交好的德國關閉北溪2號天然氣管，大幅提高國防預算到GDP的2%，原本堅持中立的瑞典和芬蘭申請加入北約，俄羅斯總統普丁的烏克蘭戰爭代價極大，目前看來贏不了，但他也輸不起。

連帶著，國際能源價格因戰火而飆漲，很多國家深受通膨之苦，小老百姓的生計本已遭疫情重創，今年物價飛漲更是雪上加霜，民怨炸鍋下的民粹浪潮，對各國的執政當局都造成強大壓力。

其次，美國拉起的反中連線，開始出現了鬆動。一方面是美國要兼顧俄烏戰爭與對中抗衡兩道戰線，難免力有未逮，例子之一就是儘管中國對台實施包圍式軍演，但為了抓緊著供應烏克蘭武器，美國不得不拖延給台灣的軍售。二方面是美國對其他國家習慣擺出高姿態，但大陸的經貿籌碼及影響力足以令美國的反中防線出現搖擺。美國既想拉其他國家組抗中聯盟，卻又不肯給足夠的好處，所作所為都以美國自身利益優先，沒有世界領袖的氣度，倒有老舊強權的鴨霸，很多國家已不吃這一套，像自尊心強的印度，就根本不聽美國指揮。原是美國鐵哥們的澳洲，總理也說不支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），德國總理蕭茲更率工商團體訪中洽談經貿合作。美國總統拜登7月訪問沙烏地阿拉伯，和謀殺《華郵》記者的王儲沙爾曼熱情碰拳，希望說服沙國增產以平抑油價，結果無功而返，倒是中國國家主席習近平高調訪沙，並與阿拉伯國家舉行首次峰會。至於離台海最近的亞太地區，大多數國家並不想捲入美中之爭。

歐美認為，數十年來對中國和俄羅斯的交往政策失敗了，如今彼此緊張升高敵意增加，俄中聯手抗美的態勢益發強化，3個大國拉起了新戰線。美國仍想組對抗聯軍，但美中的國力消長，已使美國登高一呼卻呼了個寂寞。

另外一件大事，是北韓今年狂射65枚飛彈，創下歷史新高，包括可以打到美國本土的洲際飛彈。金正恩和川普的會面，顯然除了給北韓更多時間發展武器，根本沒有實質收穫。美國既然想與中國角力，就不會希望和北韓爆發衝突，何況俄烏戰爭還不知打到何時。長此以往，北韓想用核武恫嚇來確保美國不敢推翻其政權，的確是有可能實現，只是以美國默認北韓為核武國家、大家吵歸吵但相安無事過日子的模式。果然，有核武，保政權，北韓就在大國角力的夾縫中江山永固了。

2022年可謂風雲動盪，但它很可能只是更多變局的啟始，未來且拭目以待。