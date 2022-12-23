25日即將迎來新任縣市長就職典禮，副總統賴清德也開始敗選檢討，預料揭弊將成新任縣市長的重點工作。顯然，賴清德所提「論文抄襲、黨內黑金、未深入基層」三大主因中，剷除黑金已成黨內共識，如何化具體行動徹底弊絕風清，民進黨才可能起死回生。

近日民進黨檢討敗選，卻爆出台南經發局長陳凱凌涉貪遭聲押事件，外界不禁聯想，國民黨台南市長候選人謝龍介選前的爆料原來都是真的，更進一步說，若非謝龍介動搖綠營台南的執政根基，水很深的黑金結構是不是永不見天日？

謝龍介今年6月向地檢署檢舉四大弊案，當時經發局長陳凱凌還嘴硬指稱造謠，遇事一概否認，但主管工業區開發及光電能源的經發局，顯然早成為陳凱凌及黑道勢力瓜分百億利益的禁臠，最後才在選前爆出學甲88槍案。面對如此駭人聽聞的現象，台南市長黃偉哲會無所知曉？謝龍介多次以政治生命對賭，黃偉哲不告也不理，已表明背後不單純。

民進黨在台南治理25年，內部如何藏汙納垢外界無從得知，但陳凱凌從桃園大眾捷運總經理、高雄市政府副秘書長，再到台南任經發局長，不正是綠營高官近親繁殖的寫照？台南出事是被檢舉，卻難反證他桃園、高雄任職期間就沒事。民進黨真要檢討，台南市的治理恐就是負面教材。

民進黨要剷除「黨內黑金」，應先在中央立威，成立調查小組好好調查一下黃承國、趙介佑才是正途。郭再欽退了黨，黃承國若不動如山，檢討等於擺擺樣子。不過等新縣市長上任後，桃園、新竹的工程弊案可能更精彩，這就絕非民進黨內部檢討就過得了關的。