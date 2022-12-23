美國國會兩院終於推出協商定案的《2023國防授權法》（NDAA），眾議院是在12月8日率先以350票贊成、80票反對的高票通過；而參議院則於15日以83票贊成、11票反對，再通過這項總額近8580億美元的法案。這項法案的金額比美國總統拜登提出的預算多了450億美元，也較前一財年的授權額度多了800億美元，算是創下歷史新高。

不過這項法案涵蓋層面很廣，譬如：美軍可加薪4.6%、可提供研發採購武器和機艦所需資金，同時自明年起將為烏克蘭再提供至少8億美元安全援助，也納入了參議院外交委員會早先於9月14日通過的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）部分條文。這些條文內容包括了授權美國國務院可於2023至2027年，透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）計畫，每年提供台灣至多20億美元無償軍援，並要求國務院和國防部優先並加速處理對台軍售，不得以包裹出售為由拖延，並應制定訓練計畫助台灣提升防衛能力。

不過，美國國會於20日公布《2023會計年度綜合撥款法案》（Omnibus Appropriations Act）的兩院協商版本，有關每年提供台灣最多20億美元無償軍援則未列入年度撥款。外交部表示，《國防授權法》和《撥款法》在不同委員會同時進行，我方仍會持續和國會友人及行政部門溝通，未來如何逐步落實《授權法》的各項倡議。

有關《授權法》部分，法案中尚授權美國總統為台灣打造一套「區域應變軍備庫」（regional contingency stockpile），包含彈藥和其他防衛設備，在2023年至2027財年裡，可被允許從美國軍事儲備中每年獲得10億美元的設備。另外，法案尚賦予台灣與主要非北約盟國（major non-NATO allies）同等待遇，可優先取得美國「超額防衛物資」。此外，法案在「國會意見」（sense of Congress）部分尚提到，與台灣舉行聯合軍演是提升戰備水準的重要因素，呼籲邀請台灣海軍參加2024環太平洋軍演。

表面上看來，《2023國防授權法》顯然提高了對台灣國防的維護，似乎尚有特別保障，但《撥款法》中卻未列入20億美元的無償軍援，

所以在此要提醒台灣讀者，《授權法》只是編列預算，美國政府是否會真的核撥資金，還有賴真正的撥款法案。所以最後美國相關法案對台灣的影響性需要冷靜省思。

同時也要進一步了解美國的法律規範，譬如，總統被憲法所賦予的權力是可以否決國會的決議案。因此，兩岸一旦緊急情勢升高時，美國總統拜登在企圖維護兩岸和平的目標時，到底是優先滿足中共的「要求」，以求戰爭的消弭？還是暫時犧牲台灣的「權利」，以避免美國牽涉太深？這中間的「變數」實在太大，太難猜測。

如再看美國戰略的韌度，就在1個半月之前，當習近平在峇里島和拜登舉行高峰會晤時，雙方就中美關係的戰略性問題及重大全球和地區問題坦誠深入地交換了看法；特別是在台灣議題上，習近平直接亮出底線，認為大陸始終致力於保持台海的和平穩定，但「台獨」和台海和平穩定水火不容，希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。拜登則回應說，美國不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」，而且也無意和中國發生衝突。所以，美國政府會奉行一個中國政策，不尋求利用台灣問題作為工具遏制中國，希望看到台海和平穩定。因此，當台海一旦有戰事，一定是台灣以「台獨」作挑釁，而屆時拜登真會支持台北？

看看拜登在上任後，就美國對台灣的政策已有多次說錯話。像是2021年8月20日，拜登在接受ABC新聞台專訪時，曾提到台灣和日本及韓國一樣，美國會以《北大西洋公約》第5條做出防衛的承諾，也就是說當台灣遭遇武力入侵時，美國會採取必要回應。但這個發言的爭議點，是台灣的地位在被拜登提升到跟軍事條約盟友一樣，還放在北約NATO的承諾底下。然而，如今他的承諾還能相信嗎？（作者為澳門理工大學名譽教授）